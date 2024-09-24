以軍空襲貝魯特疑目標真主黨指揮官　總參謀長：正準備下階段行動

以色列9月23日對真主黨發動大規模空襲，包括傍晚攻擊黎巴嫩首都貝魯特，消息指目標是真主黨高級指揮官Ali Karaki，暫時未知其狀況。路透社報道，Ali Karaki是真主黨所謂「南部陣線」的領導人，負責真主黨在黎巴嫩南部的活動，也是真主黨最高軍事機構「聖戰委員會」（Jihad Council，暫譯）的成員。



以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表示，以軍經23日對真主黨發動新一波空襲後，正為下一階段行動做準備。他沒有透露任何細節，但補充稱將會「盡快詳細說明」。



圖為2024年9月23日，由於擔心真主黨和以色列軍隊之間的戰爭升級，黎巴嫩貝魯特一些學校提前關門，家長提早接孩子下課。（Reuters）

圖為2024年9月23日，黎巴嫩貝魯特南部近郊疑遭以軍空襲，救援人員趕往現場。（Reuters）

圖為2024年9月23日，黎巴嫩貝魯特南部近郊疑遭以軍空襲，救援人員趕往現場。（Reuters）

以色列國防軍（IDF）表示，將很快提供有關「具針對性攻擊」的更多細節。這也是以巴新一輪衝突展開以來，以軍第4次空襲貝魯特。

以色列軍方同日表示，自當天早上以來，已經襲擊黎巴嫩南部和貝卡谷地（Bekaa Valley）約800個真主黨目標。 黎巴嫩衛生部長表示，已知當日至少274人因空襲死亡、1,024人受傷，死者包括至少21名兒童、31名婦女。