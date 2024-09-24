以黎衝突升級 美國防部將少量增兵中東應對
撰文：蕭通
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美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）9月23日表示，美國正在向中東增派少量額外部隊，以應對以色列與真主黨（Hezbollah）之間的衝突急劇增加，指爆發更大規模地區戰爭的風險正在增加。萊德並就以色列和真主黨衝突可能升級提出警告，呼籲透過外交途徑解決。
萊德未提供有關增派部隊的數量，以及其他細節。但強調美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週末期間持續與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）通話，敦促停火並緩解該地區的緊張局勢。
他表示，鑑於緊張局勢和事態升級，有可能爆發更廣泛的地區衝突。雖然目前還沒有到那一步，但出現一個危險情況，
目前，美國在該地區駐有約4萬名士兵。9月23日，美軍航空母艦杜魯門號（USS Truman）、兩艘驅逐艦和一艘巡洋艦，從美國維珍尼亞州起航，前往地中海進行定期部署。
以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）同日表示，以軍經23日對真主黨發動新一波空襲後，正為下一階段行動做準備。
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