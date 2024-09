俄烏戰爭｜普京下令擴軍18萬意味着什麼？

克里姆林宮9月16日公布了普京簽署的總統令,將俄武裝力量中軍人的數量增加18萬人,俄武裝力量人員編制將隨之達到2,389,130人,該總統令將於今年12月1日生效。同一天,「Google趨勢」數據顯示,來自俄羅斯、針對這一法令的搜索量激增,許多人查詢這是否預示着新一輪動員要開始。

獨立媒體「美杜莎」撰文分析了俄羅斯目前的兵源情況以及進行大規模動員的可能性。以下為文章主要內容。



周一,俄羅斯總統普京頒佈法令,將俄羅斯武裝力量增加18萬名軍人,這使該國現役軍人總數從132萬增加到150萬。2022年和2023年也有類似的法令,這兩個法令使額定軍人人數分別增加了12.5%和14.7%。2024年的新法令則增長了13.6%。

以上三個法令都與招募合同兵或動員沒有直接聯繫。它們的主要作用是額定軍人總人數以及規範財政部應該為這些軍事崗位花多少錢。然而,目前還沒有這些軍事崗位「滿員率」的可靠估計,因此在俄羅斯武裝部隊服役的總人數尚不清楚。

烏克蘭局勢・俄烏戰爭:圖為2024年8月14日發布的影片截圖,顯示俄羅斯國防部所說、在烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州期間被俘烏軍伏在地上的情況。(Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

與此同時,俄羅斯軍隊繼續通過招募新的合同士兵來擴大規模,其中大多數人加入了地面部隊和空降部隊,並在烏克蘭作戰。克里姆林宮向各地區公布了合同兵招募計劃,新一輪動員的時機(如果需要的話)將取決於地區當局招募合同兵的情況。

俄羅斯當局傾向於誇大合同兵的招募數量。例如,2023年是招募「合同兵」最成功的一年,預算執行數據顯示,共有34.5萬人參軍,遠低於政府聲稱的54萬人。2024年的招聘率急劇下降。一季度的預算報告顯示,共向73,400人支付了合同工資,按這個人數推算,到年底能招募到295,000名新合同兵。

為了應對招募速度放緩問題,克里姆林宮將聯邦簽約工資提高了一倍多,從19.5萬盧布增加到40萬盧布(2121美元增加到4,350美元)。許多地區還追加了地區簽約工資,以應對招募困難問題。

由於這些努力,合同兵招聘確實加快了速度。這一趨勢甚至在聯邦增加激勵之前就開始了,這可能是由於自年初以來地區簽約工資的增加。第二季度,入伍新兵人數比第一季度增加了25%。總體而言,在短短六個月內,軍隊增加了166,000多人,與2023年同期相差不遠。

2024年9月14日,俄羅斯和烏克蘭進行新一輪交換戰俘,雙方各釋放103人。圖為獲釋烏克蘭士兵抵達烏克蘭境內一處不明地點。(Reuters)

然而,俄羅斯軍隊仍在努力解決人員短缺問題,特別是俄烏衝突中的步兵短缺。這一問題源於烏克蘭哈爾科夫地區和俄羅斯庫爾斯克地區軍事行動導致的前線拉長,以及2024年上半年傷亡率與去年同期相比幾乎翻了一番。

目前,俄羅斯武裝部隊似乎很好地彌補了這些損失。如果最近幾個月的傷亡率與今年上半年保持一致,那麼根據估算,從衝突全面爆發到今年9月中旬,俄羅斯武裝部隊中可能陣亡了13.5萬至14萬人,其中2024年前9個月為5.2萬至6.5萬人。再加上出院的重傷士兵——有關他們的訊息比陣亡者少——自2022年2月以來,俄羅斯軍隊的死亡及重傷損失可能在27萬至42萬之間,僅2024年就有10.4萬至19.5萬。雖然招募合同兵有助於抵消這些損失,但這不足以大幅擴充軍隊。

克里姆林宮增加兵力的努力也受到裝備短缺的阻礙。目前供應軍隊的大多數坦克、裝甲車和火炮都是從蘇聯時代的庫存中翻新的設備,而這些庫存也是有限的。因此,即使俄羅斯當局宣佈新一波動員,也不會產生立竿見影的效果,因為軍隊仍然需要足夠的武器來裝備新兵。

本文轉載自歐亞觀察微信公眾號,編譯為歐亞系統科學研究會特聘研究員王建平。圖片和標題為編者所加,內容有刪減。



原文題目:Does Putin』s order to increase the Russian army by 180,000 soldiers mean a new wave of mobilization is coming?



原文出處:https://meduza.io/en/feature/2024/09/18/does-putin-s-order-to-increase-the-russian-army-by-180-000-soldiers-mean-a-new-wave-of-mobilization-is-coming