美國大選｜Taylor Swift籲支持者登記做選民　網站流量迅速增加

美國11月舉行總統大選，樂壇天后Taylor Sswift 9月17日在社交平台Instagram向支持者呼籲登記做選民，結果當天就吸引逾3.5萬個新選民登記。



美國全國公共廣播電台（NPR）22日報道，17日正值全國選民登記日，Taylor Swift在Instagram的限時動態留言，稱自己最近在美國的巡唱見到大家感到幸運，並聽到大家高聲呼叫，知道聲音如何強大。

她表示大家準備在今年的選舉運用這些聲音，同時附上選民登記網站Vote.org的網站連結。

Taylor Swift於2024年9月11日在美國紐約出席樂壇頒獎禮（Reuters）

Vote.org表示，當天就有35,252個新選民登記，是2020年以來最多，亦比去年同期增加23%。而18歲的新選民登記更比2022年超過一倍。該組織行政總裁Andrea Hailey形容，這次是非常令人鼓舞的選民熱情迹象，特別是剛踏入18歲的新合資格人士，反映年輕人展示關心自己的權利和如何投票。

目前未知有多少新登記是與Taylor Swift的帖文有關，但網站數據顯示，對方的帖文公開1小時後，網站流量急升1,226%。

報道提到，Taylor Swift過去都多次鼓勵支持者登記為選民，但直到2018年都沒有公開支持任何政黨。她當時在田納西州的國會議席選舉宣布支持民主黨人，並在表態力挺民主黨的總統參選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）。