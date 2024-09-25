拜登聯合國大會發表告別演說　談2地緣衝突　籲中美兩國管控競爭

美國總統拜登（Joe Biden）9月24日在聯合國大會致辭，是他任內最後一次在大會發表講話。他在提到中美關係時表示，美方尋求負責任地管控與中國的競爭。拜登在談及俄烏戰爭及以巴衝突時則強調，美國將力挺烏克蘭，並呼籲以色列與哈馬斯、黎巴嫩真主黨停火。



2024年9月24日，美國總統拜登（Joe Biden）於紐約聯合國總部大樓舉行的聯合國大會上發表講話。（Reuters）

路透社24日報道，拜登稱美國準備在迫切挑戰上與中方合作，並指他欣賞中美恢復合作共同阻止致命毒品的流入，認為這對美國以及世界其他國家人民都很重要。

拜登其後重申，美國將在俄烏戰爭中繼續支持烏克蘭。他表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的戰爭核心目標已失敗，「他打算摧毀烏克蘭，但烏克蘭至今仍然自由」，並指歐美盟國不會停止支持烏方，直至其贏得公正及持久的和平。

2024年9月24日，美國總統拜登（Joe Biden）在紐約聯合國總部大樓舉行的聯合國大會致辭時，向與會人士舉手致意。（Reuters）

拜登隨後把焦點轉移到中東，他先提及以黎局勢升溫，強調以色列與真主黨爆發全面戰爭不符合任何人的利益，相信雙方仍有可能透過外交解決。拜登接着呼籲以方與哈馬斯落實停火及釋放人質協議的條款。

拜登認為推動中東和平進程，將令世界處於更有利位置應對伊朗持續構成的威脅。他敦促世界各國須切斷伊朗對恐怖分子的支持，並確保伊朗永遠不能獲取核武。