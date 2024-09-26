袴田巖案｜一家四口滅門案疑兇改判無罪　法院認定衣物證據捏造

在日本轟動一時的袴田巖案迎來大逆轉，在1968年獲判死刑、被形容為「世上服刑最久死囚」的疑兇袴田巖（Iwao Hakamada），在2024年9月26日獲法院推翻56年前的判決，改為判處無罪。這宗案件的爭論焦點在於作為關鍵證據的5件衣物，法院最新認定它們屬於偵查機關捏造。



袴田巖現年88歲，他是前拳擊手，1961年因身體問題轉行，改到靜岡的味噌加工廠任職，到了1966年，他的老闆一家四口在靜岡縣家中慘遇殺害，包括老闆夫婦及其2名孩子，當時住所起火，驗屍結果後來發現4人均遭刺死。

袴田巖與胞姐袴田秀子（影片截圖）

袴田巖在案件發生的同年被捕，據辯方主張，袴田巖是前拳擊手，又曾在酒吧工作，警方認為這種人物是最有可能的嫌疑犯。

袴田巖一開始否認指控，但後來稱因警方嚴刑逼供認罪。他曾試圖撤回供詞，但未有成功。至1968年，法院判處他罪成及死刑，死刑一直未執行。

他的胞姊袴田秀子（音譯）多年來則一直奔走為弟弟申冤，至2014年，辯方主張兇手所穿衣服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，獲法院批准重審案件，並因袴田巖身體虛弱，法庭認為他年紀大、逃跑風險低，讓其可以離開監獄。他共坐牢長達48年。

在經歷漫長的法律程序後，案件2023年才正式開始重審，至最新法院公布裁決。

袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》宣傳照）

為何法庭會改判無罪？此案的爭論焦點是作為關鍵證據的5件衣物，法院判定它們屬於偵查機關捏造。

檢方主張這5件衣物是袴田巖犯案時穿上的衣物，染有血迹，但警方是在案發超過1年後，才稱在工廠味噌桶內找到這些衣物，所以存在爭議，衣物上的血迹也遭質疑「不自然」。

案中的5件衣物證據（影片截圖）

2023年，東京高等法院一項裁決承認科學實驗表明，在味噌浸泡逾一年的衣服會變得太黑，無法發現血迹，此指向有可能捏造。

辯方律師主張，服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，且其中褲子太小，對袴田巖來說根本不合身。

檢方則指偵查機關不可能偽造，又指服裝與事發前袴田巖所穿的衣物非常相似。

袴田巖與胞姐袴田秀子（影片截圖）

圖為袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》截圖）

靜岡地方法院在9月26日的判決中，宣告袴田巖無罪，認定他曾經承認犯罪的供詞實質上是捏造，而且該5件衣服也是偵查機關捏造。

共同網報道，這是日本戰後第5個死刑案件重審後宣判無罪的案例，之前4宗檢察方均不再上訴，至於這次袴田巖案的重審，檢方重新主張有罪，並要求判處死刑，是否上訴將成為今後焦點。

↓ 講述袴田巖的2016年日本紀錄片《夢の間の世の中》，此為預告片↓