巴黎奧運｜韓國羽協10頁聲明回應安洗瑩　炮轟事件驚動總統尹錫悅

安洗瑩在今屆巴黎奧運勇奪羽毛球女單金牌，不過賽後她怒轟韓國國家隊及當地羽協，甚至稱有意退出國家隊。事件引來軒然大波，韓國傳媒稱驚動到總統尹錫悅，文化體育部亦會在該名球手回國後，立即徹查事件。

韓國羽協周三（7日）下午簡單回應後，再在晚上向當地媒體發出長達10頁的新聞稿，詳細解釋事件，表示會成立「事實調查委員會」，並承諾「採取一切可能措施」，避免安洗瑩離隊。



安洗瑩奪金後炮轟韓國羽宏及國家隊一事，引來多方關注。（路透社）

奧運奪金後，22歲的羽毛球女單「一姐」安洗瑩接受《韓聯社》電話訪問，炮轟多年來對韓國國家隊的不滿，包括輕視其傷勢導致加重、政策偏重雙打球手、未溝通下取消她在國外的比賽等。

周二下午，韓國《朝鮮日報》指總統尹錫悅已知道事件，總統府高層人士亦回應：「文化體育觀光部將調查安洗瑩提出問題的真相，並制定對策。」韓國羽協會長金澤圭（音譯：김택규）周三回應，稱協會有些地方或許做得不夠好，會在稍後公布相關資料，相信外界看了之後就會了解，也透露曾花費超過1100萬韓元（約62000港元），聘請安洗瑩點名的名醫從首爾飛往巴黎。

《朝鮮日報》表示，韓國羽協周三晚上公布一份長達10頁的新聞稿，當中包括MRI（磁力共振）掃描結果、醫生診斷報告等等，並表示「會努力防止韓國體育界的重要球員離開國家隊」、盡快與安洗瑩、其他國家隊球員與教練組會面，亦會成立「事實調查委員會」徹查事件。

自杭州亞運開始，安洗瑩便不時受傷患困擾。（Getty Images）

聲明中附上非常詳細的安洗瑩受傷、檢查及治療過程，強調從來沒有強逼球員出賽，也回應安洗瑩對早階段誤診的指責：「我們將調查安洗瑩去過、接受過治療的醫院，以及其醫療記錄，以確定她因什麼誤診而遭受痛苦，且協會將竭力防止再次發生同樣情況。」

韓國國家隊教練韓秀晶今年擔任安洗瑩的私人教練（音譯：한수정）；安洗瑩不滿韓秀晶未能續約，無法與她一起出戰巴黎。韓國羽協回應：「儘管韓秀晶合約至今年6月30日完結，考慮到她對安洗瑩的支持十分重要，我們曾希望延長合約至奧運完結。可由於她拒絕前往巴黎，合約僅延長至7月12日，她離隊時正值國家隊集訓。」

至於國家隊政策偏重雙打球手的指責，韓國羽協表示會通過事實調查委員會，調查國家隊的訓練方式，以及是否有需要如安洗瑩所言，為球手聘請私人教練。

韓國羽協表示會通過事實調查委員會，調查國家隊訓練方式。（Getty Images）

安洗瑩此前曾稱考慮退出國家隊，以私人方式參加國際比賽，韓國羽協指根據現行規定，女性退役隊員須至少在國家隊效力5年，且年齡為27歲或以上，才可參加國際賽：「如果沒有相關規定，國家隊員很容易流失，這種情況下，協會想要管理國家隊便面臨相當大的困難。」

聲明中亦補充，若要參加奧運，須遵守相關國際奧委會章程，即「相關國家奧委會負責選拔運動員」，表示運動員參加奧運的最終決定權屬於韓國奧委會，而非韓國羽協。

韓國羽協亦表示，會盡快與相關人員會面了解細節，「進行公開、深入的採訪，聆聽安洗瑩的心聲」，盡力防止國家失去重要運動員。

值得一提的是，安洗瑩奧運女單奪金後，韓國羽協至今未有在社交平台貼出她的頒獎照片，但有較早前在混雙贏得銀牌的混雙組合金元昊/鄭娜銀。