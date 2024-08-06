巴黎奧運羽毛球︱安洗瑩奪金後怒轟韓國羽協：難以繼續代表國家隊

撰文：吳慕兒
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22歲韓國球手安洗瑩大熱贏得巴黎奧運羽毛球女單金牌，她以2：0輕取中國的何冰嬌。在這個值得慶祝的一刻，她卻發出一番令人震驚的言論——接受《韓聯社》訪問時發炮猛轟韓國國家隊和當地羽協失職，甚至聲言：「難以再繼續代表國家隊」。

右膝紮住上的安洗瑩，大熱贏得巴黎奧運羽毛球女單金牌。(路透社)

贏得奧運金牌這個偉大成就，理應盡情慶祝，但安洗瑩卻選擇向韓國羽毛球協會發炮，批評國家隊職員錯誤管理她的膝部傷患，她在去年杭州亞運起持續受傷，她說球隊職員沒有認真看待她的傷勢，而早階段的誤診，令她被迫帶痛作賽數周，及後才決定她要較原定更長時間治療。

其實安洗瑩自亞運後一直繼續帶傷上陣，今屆賽事她的右邊膝部一直紮住上。年紀輕輕已一身傷患，安洗瑩說着說着，甚至表示「難以再繼續代表國家隊」。即使她之後在社交媒體澄清她無意退出國際賽，《韓聯社》報道引述她身邊消息人士指，早在今年5月安洗瑩已曾威脅退役及棄戰奧運。

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轟韓國羽協輕視傷勢　國家隊向雙打球手傾斜

決賽後安洗瑩接受《韓聯社》電話訪問，「我只希望國家隊能更有系統地培養球員」，並指出自從她2018年首次進入國家隊，已跟國家隊系統格格不入，「我的怒火成為幫我實現夢想的燃料，我希望我的聲音被聽見，某程度上那也是我的夢想」。

首先，她認為單打和雙打球手應在不同體系下訓練，應該有不同的教練和訓練計劃：「單打球手各有自己的打球風格，但國家隊嘗試將他們全部推向同一方向發展。」安洗瑩稱，國家隊運作向雙打球手傾斜，因為傳統上韓國雙打球手在國際大賽上更加成功，「在治療和訓練上，雙打球手都獲得優待」，她希望可以像她在其他國家的主要對手一樣，擁有自己的私人教練。

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安洗瑩贏得巴黎奧運羽毛球女單金牌。(Getty Images)

訓練方式一成不變　未經知會下取消參賽資格

安洗瑩再抱怨，「一年365天也在做相同的舉重訓練，技術訓練多年來從未改變」，又指韓國羽協在未經諮詢球員下作決定：「有一次，在違反我的意願下未能到法國和丹麥比賽，沒有人給我解釋，羽協在未經任何溝通下，只是將我從名單中刪除。」安洗瑩揚言，「那不是個鼓勵提問的環境，賽事完結後，我從未獲機會問任何事情，甚至連一個會議也沒有」。

安洗瑩最後加上一句：「我希望羽協內的人和國家奧委會能為這些問題承擔責任，而不是逃避責任。」

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何冰嬌（左）帶着西班牙徽章登上頒獎台，引來媒體及網民關注。（Getty Images）
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