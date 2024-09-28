紐約市長涉貪遭起訴5罪　亞當斯今出庭不認罪

紐約市長亞當斯（Eric Adams）遭聯邦起訴5項刑事罪名，成為紐約市歷史上第一位在任期內被指控的市長。他9月27日出庭時拒絕認罪。



路透社27日報道，亞當斯在紐約曼哈頓的聯邦法院出庭時否認所有控罪。他的律師斯皮羅（Alex Spiro）表示，他將於下週提出駁回指控的要求。

法官帕克（Katharine Parker）表示，她將在亞當斯本人提供擔保的情況下將其釋放，條件是他不能與證人或起訴書中提到的人接觸，其工作人員和家人例外，但強調亞當斯不與他們提及起訴書的內容。

2024年9月16日，紐約市長亞當斯（Eric Adams）在紐約曼哈頓市政廳出席2024市長管理報告發布會，並向紐約市民介紹市政府運作的最新情況。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）26日報道，這5項罪名之中，一項是共謀電匯欺詐、聯邦計劃賄賂、接受外國人捐款，另一項是電匯詐騙（wire fraud），再有兩項是向外國人徵集捐款，還有一項是受賄（bribery）。

綜合路透社、BBC指，檢察官指控亞當斯每年向外國人收取超過2.5萬美元（19.5萬港元）捐獻，又指他接受前往法國和土耳其等多個地點的免費商務艙航班，還有前往外國的豪華餐廳和酒店。

根據檢察官指，亞當斯涉嫌向富有的外國商人、一名土耳其政府官員尋求並接受包括豪華旅遊在內的好處，又指該名土耳其官員尋求對亞當斯施加影響。

2024年9月26日，紐約市長亞當斯遭刑事起訴後，有紐約警員到達他在紐約市的官邸（Reuters）

在有關電匯欺詐的罪名中，檢察官指控他參與一項計劃，透過競選資金配對計劃（matching campaign funds）以欺詐方式獲取金錢。

亞當斯同日稍後在在記者會上呼籲紐約民眾在做出判斷之前先傾聽他的辯護，並指他期待為自已辯護。

亞當斯否認控罪，指自己已遵守競選規則和法律，並強調自已不會下台，將繼續做好紐約市長這份工作。

2024年9月27日，美國紐約市，紐約市長亞當斯（Eric Adams）當日出庭時在聯邦法院外舉起拇指。（Reuters）

根據《紐約時報》整理的時間線，針對亞當斯的聯邦調查早在2021年競選期間就已經開始，但一直保密進行，聯邦檢察官就亞當斯與土耳其政府共謀、為其2021年市長競選活動提供資金展開調查。

亞當斯遭起訴立刻引發對他能否繼續擔任市長的質疑，並加劇要求他辭職的壓力。紐約州國會眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）25日已經要求亞當斯辭職。如果亞當斯罪成，州長霍楚爾（Kathy Hochul）有權將他罷免。

圖為紐約市長亞當斯的官邸（Reuters）

64歲的亞當斯是退休警官，曾任紐約州州議會議員和布魯克林區（Brooklyn Borough）區長，2021年以打擊犯罪的承諾當選、成為紐約市有史以來第二位非裔市長，目前上任不足三年。