美國密蘇里州疑出現禽流感人傳人病例　CDC：正展開調查

美國密蘇里州（Missouri）有7個人在接觸過一名禽流感病人後出現流感症狀。美國疾病控制與預防中心（CDC）9月27日表示，正在對這7人進行研究，以調查禽流感病毒發生人際傳播的可能性。



彭博社28日報道，CDC於27日發聲明表示，7人都沒有出現禽流感病毒的陽性反應。研究人員正在調查他們是否有這種在美國鳥類和奶牛中傳播病毒的抗體。

他們其中6人是醫護人員，之前並沒有接觸過生病的動物，另外一名接觸者是病人的密切家庭接觸者，他們所有人都出現輕微的呼吸道症狀。

圖為2024年8月10日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管。標籤印有「對禽流感檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS）

CDC表示，其中1人的禽流感病毒檢測呈陰性，其他6人因未及時發現，無法進行明確的診斷或排除，所以沒有做活動性病毒檢測。

當密蘇里州的禽流感病人住院時，超過100名醫護人員與這名病人有過不同程度的接觸。

CDC表示，會繼續密切監測流感監測系統的可用數據，特別出現受影響的州屬。目前沒有跡象表明人群中包括密蘇里州出現異常的流感活動。

圖為2024年6月10日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管，標籤印有「對禽流感檢測呈陽性反應」字樣，背景則是一面美國國旗。（Reuters）

美國報告2024年起已有14宗禽流感病例，包括9月初披露的密蘇里州病人，其感染源尚未確定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

