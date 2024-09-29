南非東開普敦省爆大規模槍擊案17死　警方：正搜捕在逃槍手

南非東開普敦省盧西基西基鎮（Lusikisiki）9月28日發生大規模槍擊事件，造成17人死亡，警方目前正搜捕在逃槍手。



英國廣播公司（BBC）28日報道，南非警方發言人馬特（Brig Athlenda Mathe）說，共有15名女性和2名男性當日凌晨在盧西基西基鎮被槍殺，其中12名女性和1名男性在同一間住宅被殺，其餘4人則在附近的另一間住宅被殺。另外，還有1名傷者傷勢嚴重，正在醫院接受治療。

2024年9月28日，南非盧西基西基鎮發生大規模槍擊事件，圖為槍擊案現場。（Reuters）

報道引述南非國家廣播公司（SABC）稱，死者均來自盧西基西基的同一條村落，他們都是親戚和鄰居。

報道稱，遇害者當時正聚集在事發的房子中，準備參加1年前一對被謀殺母女的哀悼儀式，當襲擊發生時，受害者正在為活動收拾貨物和禮物。

2024年9月28日，南非盧西基西基鎮發生大規模槍擊事件，圖為執法人員到現場進行調查。（Reuters）

馬特稱，警方已經展開搜捕行動，惟未有提供任何案情的細節，以及可能的作案動機。