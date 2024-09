Coldplay明年赴啟德體育園開騷　昔稱渴望到中國演出但拿不到許可

英國天團Coldplay在9月19日宣布2025年亞洲多場演唱會舉行日期,確定2025年4月在香港啟德體育園連開3場演唱會,料成首隊在新落成的啟德體育園舉辦大型戶外演唱會的樂隊。事實上,Coldplay主音Chris Martin過去一年不止1次在舞台上公開表示希望到中國舉辦演唱會,並曾在2月東京演唱會稱渴望到中國演出,但「拿不到許可」。



↓ Coldplay公布2025年4月在啟德體育園舉行Music Of The Spheres World Tour香港站演唱會 ↓

Coldplay於泰國曼谷2月的演唱會上,主音Chris Martin曾邀請兩名來自廣州的粉絲上台,他並說道「我承諾我們有一天將到中國演出。」

他又在之後演唱歌曲《Up & Up》 時更改歌詞,唱道「Up and up, don't ever give up. China loves Coldplay」(不斷向上,不要放棄,中國愛Coldplay)。

在2023年11月的日本東京演唱會上,Chris Martin同樣在舞台上談到希望到中國舉辦演唱會,但同時指「你們知道,我們拿不到許可。」(You know, we can't get the permission.)他未有說明具體原因。

他說道「Coldplay愛中國…… 請,天啊!讓我們在中國演出吧!」(Coldplay loves China…… Please, universe! Let us play in China!)

↓ 主音Chris Martin在東京演唱會談到渴望到中國演出 ↓