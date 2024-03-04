Taylor Swift新加坡開騷政府補貼多少錢？　官員：這是機密

Taylor Swift巡迴演唱會的亞洲站將在新加坡舉行，外界對新加坡補貼了多少錢讓Taylor Swift前來舉行演唱會成為焦點。新加坡官員表示基於商業機密，政府不會透露相關金額。



泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）2月16日表示，新加坡向Taylor Swift支付了200萬至300萬美元的費用，換來東南亞獨家經營權，引來外界注目。新加坡文化、社區及青年部長唐振輝3月4日回應國會質詢，指基於商業機密，政府不會透露相關金額。

圖為2024年3月2日，有Taylor Swift的粉絲在國立體育館外的宣傳海報前拍照。（Reuters）

唐振輝表示，外界的報道並不準確，實際金額沒有傳聞中那麼高，但強調演唱會可為新加坡帶來強大的經濟和社會效益，數字比補貼金額更高。唐振輝稱有類似Taylor Swift的一級國際歌手到新加坡開演唱會，有助新加坡定位為東南亞的文化中心，舉辦一系列藝術、音樂、文化和體育等大型活動。

新加坡Channel News Asia報道，因應Taylor Swift訪問，酒店和航空公司在演唱會日期前後的航班和住宿需求增加了30%。演唱會門票早已售罄，外界預料約有30萬粉絲參加，其中包括來自印尼、泰國和菲律賓等鄰近國家。當地經濟學家推算，Taylor Swift演唱會可為新加坡帶來高達5億美元旅遊收入。