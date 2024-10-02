美國副總統辯論落幕　沃爾茲同萬斯交鋒激烈　少人身攻擊

美國民主黨副總統候選人沃爾茲（Tim Walz）在電視辯論開始時明顯有些緊張，而共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）顯得自信穩健。



英國廣播公司（BBC）報道，一名佛羅里達州的27歲居民看完全場辯論後以短訊表示，沃爾茲看起來不太自然和緊張。他對萬斯的表現表示讚賞，稱萬斯「神態自若」「有自信」。

事實上，沃爾茲在辯論前已坦承對電視辯論感到緊張。

美國副總統辯論：萬斯和沃爾茲在多個問題爭吵不休，但氣氛沒有像特朗普與賀錦麗的總統辯論般有太多火藥味。（Reuters）

BBC評論稱，沃爾茲在辯論一開始時閃爍其詞，沒有直接回答主持人的問題。但過後在談論他更熟悉的課題時，他逐漸找到自己的立足點，比如醫療保健、兒童保育政策和其他國內問題。這些問題都是他當州長必須面對的問題，在談論外交政策和移民問題時，他就顯得有點力不從心。

微軟全國廣播公司（MSNBC）評論員說，萬斯在辯論中的表現勝過沃爾茲。但他指萬斯經常接受媒體訪問，在應對尖銳問題方面經驗更豐富。沃爾茲在辯論中似乎把重點放在攻擊特朗普和捍衛自己的競選搭檔賀錦麗（ Kamala Harris，又譯哈里斯），而萬斯似乎也著力於維護自己的形象，爭取為自己加分。

在討論政權的和平移交、2021年1月6日美國國會山騷亂和特朗普時，沃爾茲和萬斯的交鋒最為激烈。不過整體而言，兩人在辯論中相對克制，禮貌相待，少人身攻擊。

在辯論結束後，沃爾茲和萬斯握手，並相互介紹後來上台的兩位夫人。

沃爾茲和萬斯的唯一一場電視辯論於星10月1日晚上9時舉行。

這場90分鐘辯論由哥倫比亞廣播公司新聞部門（CBS News）主辦，在紐約市CBS廣播中心進行，兩位主持人均為女性——CBS《晚間新聞》主播奧唐納（Norah O'Donnell）和《面向全國》主持人布倫南（Margaret Brennan）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

