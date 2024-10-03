以軍連環空襲黎巴嫩首都　貝魯特市中心至少2死11傷

以色列繼續對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）進行空襲，路透社指黎巴嫩首都貝魯特自10月2日午夜起，接連傳出多聲爆炸巨響，除貝魯特南郊地區被攻擊，還有位於市中心的目標。黎巴嫩衛生部門公布，貝魯特市中心一個社區於3日凌晨遭到以軍空襲，造成至少2人死亡、11人受傷。美聯社指出，該位置距離聯合國辦事處、總理辦公室和國會不遠。而在過去24小時內，以軍至少造成黎巴嫩46人死亡、85人受傷。



英國《衛報》報道，以色列對貝魯特市中心的空襲，相信是以一家醫療中心為目標，該中心隸屬於被指與真主黨有聯繫的機構 Islamic Health Organisation。社交平台流傳的畫面顯示，市中心有住宅大樓被擊中，居民紛紛走避。



以色列國防軍（IDF）發聲明稱，正對貝魯特進行「有針對性」的空襲，形容為精確打擊，稍後將提供更多細節。

以軍同日表示，稍早時間在黎巴嫩南部的戰鬥中，以軍隊在行動中向鄰國推進，但有8名士兵喪生，為過去一年以色列與真主黨衝突以來，以軍隊在黎巴嫩前線單日最多士兵死亡。

真主黨也證實，當日在黎巴嫩境內與以軍交戰。為以軍越過邊界以來，雙方首次地面衝突。真主黨表示，他們在邊境用火箭彈摧毀了對方3輛以色列梅卡瓦（Merkava）坦克。