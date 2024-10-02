黎巴嫩黑色外遊警示　入境處：3名港人在國家安排下安全撤離

中東局勢緊張，以色列軍方進入黎巴嫩與真主黨駁火，政府向黎巴嫩發出黑色外遊警示。香港入境處今日（2日）指，一直透外交部駐港特派員公署及中國駐黎巴嫩大使館跟進情況，有3名港人在大使館協助下，分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。



黎巴嫩南部：Smoke billows after an Israeli Air Force air strike on a village in southern Lebanon, amid cross-border hostilities between Hezbollah and Israel, as seen from Jish, northern Israel, October 2, 2024. REUTERS/Jim Urquhart

入境處指，鑑於黎巴嫩局勢的最新發展，政府已於9月30日提升黎巴嫩的外遊警示級別至黑色，呼籲市民不應前赴當地，並提醒身在黎巴嫩的港人要注意人身安全，並應盡快撤離或轉移至相對安全區域。

入境處會繼續與公署及大使館保持緊密聯繫，密切留意事態發展，提醒身在黎巴嫩的港人應注意人身安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地大使館發布的信息。

2024年10月1日，黎巴嫩南部城市Sidon的建築物在以色列空襲下嚴重損毀（Reuters）

在當地的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；提交網上求助表格求助，或與中國駐當地大使館聯絡（領事保護與協助電話：（961）3866468）。