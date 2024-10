黎巴嫩黑色外遊警示　入境處：3名港人在國家安排下安全撤離

中東局勢緊張,以色列軍方進入黎巴嫩與真主黨駁火,政府向黎巴嫩發出黑色外遊警示。香港入境處今日(2日)指,一直透外交部駐港特派員公署及中國駐黎巴嫩大使館跟進情況,有3名港人在大使館協助下,分別乘搭國家安排的船隻及航班安全撤離。



黎巴嫩南部:Smoke billows after an Israeli Air Force air strike on a village in southern Lebanon, amid cross-border hostilities between Hezbollah and Israel, as seen from Jish, northern Israel, October 2, 2024. REUTERS/Jim Urquhart