英媒：哈梅內伊兩邀納斯魯拉赴伊朗　警告以特工滲透真主黨圖暗殺

以色列與黎巴嫩真主黨(Hezbollah)的衝突升級,真主黨9月28日證實,其領導人納斯魯拉(Sayyed Hassan Nasrallah)在黎巴嫩首都貝魯特南郊,因被以色列空襲身亡。消息指出,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei )在事發幾天前曾向納斯魯拉發警告,促其離開黎巴嫩。消息又稱,伊朗對以色列或已滲透德黑蘭政府高層深感憂慮,並促使最高領袖「不再信任任何人」。



圖為2024年10月2日,伊朗最高領袖哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)在德黑蘭出席公開活動並發表講話。(Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS )