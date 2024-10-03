英媒：哈梅內伊兩邀納斯魯拉赴伊朗　警告以特工滲透真主黨圖暗殺

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的衝突升級，真主黨9月28日證實，其領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）在黎巴嫩首都貝魯特南郊，因被以色列空襲身亡。消息指出，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）在事發幾天前曾向納斯魯拉發警告，促其離開黎巴嫩。消息又稱，伊朗對以色列或已滲透德黑蘭政府高層深感憂慮，並促使最高領袖「不再信任任何人」。



圖為2024年10月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）在德黑蘭出席公開活動並發表講話。（Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ）

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傳呼機爆炸襲擊後促離黎巴嫩

路透社引述伊朗3名消息人士稱，在真主黨9月17日及18日遭到傳呼機爆炸襲擊後，哈梅內伊立即向納斯魯拉傳遞訊息，要求對方離開黎巴嫩前往伊朗，並援引情報報告稱，以色列在真主黨內部駐有特工，計劃殺死納斯魯拉。不過，納斯魯拉對自己的安全充滿信心，並完全信任他的核心圈子。

以軍黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊擊斃黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah），造成多幢建築物受損，圖為2024年9月29日的廢墟現場。（Reuters）

革命衛隊副指揮官遊說同喪命

哈梅內伊再次嘗試，日前派出伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副指揮官尼爾福魯尚（Abbas Nilforoushan）為代表，再向納斯魯拉傳達訊息，懇求他離開黎巴嫩並搬到伊朗一個更安全的地方，但納斯魯拉堅持留在黎巴嫩。而納斯魯拉遭空襲時，尼爾福魯尚也一同罹難。

伊朗高級官員向路透社表示，哈梅內伊自9月28日以來，一直留在伊朗境內的安全地點，10月1日親自下令向以色列發射約200枚導彈。IRGC在聲明中表示，這次攻擊是為納斯魯拉和尼爾福魯尚的死亡報復。

圖為2024年10月1日，以色列鐵穹反導系統攔截來自伊朗的攻擊。（REUTERS）

德黑蘭憂內部同遭滲透 有人被捕

路透社又引述伊朗官員稱，納斯魯拉之死促使伊朗當局徹查內部，以了解有否以色列滲透，從革命衛隊到高級安全官員，特別關注曾出國旅行或有親屬住在境外的人。

消息指出，某些曾前往黎巴嫩的衛隊成員引起懷疑，其中有人曾詢問納斯魯拉的下落，特別是詢問他將在特定地點停留多久。在伊朗情報界發出警報後，該名男子與其他幾人一起被捕，但疑犯的家人已移居伊朗境外。

2024年9月17日，社交媒體獲得的影片截圖顯示，黎巴嫩貝魯特一間超市內，一名男子的傳呼機突然發生爆炸，現場一片混亂。（Reuters）

最高領袖被指「不再信任任何人」

官員透露，暗殺事件令德黑蘭和真主黨之間，以及真主黨內部散播了不信任，又稱伊朗最高領袖「不再信任任何人」。

消息指出，傳呼機爆炸事件發生後，德黑蘭舉行了幾次高層會議，討論真主黨和納斯魯拉的安全。黎巴嫩3名消息人士稱，真主黨也曾在黎巴嫩展開調查，詢問了數百名成員，以求揪出可能的以色列間諜。

報道指真主黨的調查由高級官員Sheikh Nabil Kaouk領導，調查進展迅速，但他在納斯魯拉遇刺後翌日，亦遭以色列擊斃。

真主黨20世紀80年代在伊朗支持下成立，長期是伊朗抵抗軸心聯盟的最強大成員。4名黎巴嫩消息人士稱，由於擔心以色列持續滲透，將使繼任者面臨風險，使得真主黨難以選擇新領導人。