印度神童談2025上半年3危機　這一帶恐有地震海嘯　兩岸或有對抗

印度神童阿南德（Abhigya Anand）即將赴台參與8月6日至8日於南港展覽館舉辦的2024亞洲區塊鏈高峰會ABS（Asia Blockchain Summit）。



為此阿南德接受視訊訪問，談到這兩年全球局勢將會有不少變化，更預言南海會成為區域問題的中心，曝光3大事件將會在2025上半年發生，包括區域衝突事件、天災，甚至還有類似於種族滅絕的可能。

印度神童阿南德（Abhigya Anand）接受視訊訪問。（2024亞洲區塊鏈峰會）

400年一個大循環 南海有3大事件發生

印度神童預言2025上半年3危機 台灣或受波及（01製圖）

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阿南德表示：「我前幾個月有說過今年在政治方面不是非常好的一年，就像先前我們看到的特朗普（Donald Trump，另譯川普）遇襲事件，也自然會影響到全球穩定，而明年也會是有更多變化和麻煩的一年，因為在南海將會有一些插曲，也將會成為問題的中心。」

他也表示這兩年變化都非常多，400年一個大循環，上一次的循環點就是2020年12月，因此從那時開始，接下來10到20年都會有不少變化。不過並沒有看到會有什麼特別危險的事在近期會發生。

先前阿南德準確預測花蓮地震等事件，他也曝光近期下一個需要擔心的天災，應該是會發生在2024年末至2025上半年，這段期間因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會發生事情，首當其衝的就是在南海，可能會發生地震、海嘯等。

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同時在兩岸可能也會有某種形式的對抗，基於台灣也是在南海附近，該區域的情勢變化可能也會波及到台灣。

但阿南德指出，這不代表會發生戰爭、冷戰等，他並沒看到會有危及台灣存亡危機的事情發生。只不過這段期間並不是什麼好時機，可能會帶來某種混亂。

阿南德指出，主要會發生事情的時間是2025年上半年，3月則是可能性最高的月份，在南海區域會有3大事件發生：

第一個就是可能會有區域衝突事件爆發；

第二則是天災發生；

第三個是類似於種族滅絕的事件。



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上一次在該附近地區發生的就是1968年的越戰，當年死了相當多人，因此我們必須相當小心，不要讓類似事件再發生。

最後阿南德也帶來正面消息，科技領域將會迎來巨大且快速的進步，這也會解決不少困擾我們多年的問題。

至於再接下來需要注意的則是2029年到2032年，會有一點危險，全球安全與和平會出現問題，不過他不認為人們需要太擔心。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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