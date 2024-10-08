颶風米爾頓升至5級將登陸　美國佛州疏散規模或7年來最大

颶風海倫妮（Helene）剛吹襲美國東南部，在6個州造成嚴重災情。災區尚未完成清理，另一個颶風米爾頓（Milton）又已生成，料將在佛羅里達州人口集中地區登陸，當地正準備疏散民眾，規模更可能是7年來最大。美國國家颶風中心（NHC）於10月7日表示，米爾頓已增強為5級颶風，最大持續風速達每小時250公里。



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米爾頓自6日升級為1級颶風，威力極速發展，於7日已躍升至5級，NHC形容速度「非常驚人」。NHC於6日表示，米爾頓預計將於9日登陸佛州，最有可能在人口稠密的坦帕灣（Tampa Bay）地區一帶。

佛州應緊部門敦促民眾遵從疏散命令，指可能是自2017年颶風艾瑪（Irma）以來最大規模疏散，當時疏散規模約為700萬人。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）警告，與海倫妮相比，米爾頓或造成更嚴重的風暴潮和更大規模停電，破壞可能會更加嚴重。目前，佛州已有51個郡縣進入緊急狀態。

其中，皮內拉斯縣（Pinellas county）表示，或於7日強制疏散低窪地區的50萬人。該縣亦已下令疏散6家醫院、25家療養院和44家輔助生活設施，涉及6,600名患者。