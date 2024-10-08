「正能量AV女優」遭亂刀斬死全裸陳屍床上　生前貼文疑藏兇手殺機

墨西哥蒙特雷（Monterrey）36歲的AV女優辛蒂（Cindy Elizabeth Hernandez Perez，藝名La Barbie Regia）日前被發現陳屍家中，震驚社會。



辛蒂擁有甜美五官與火辣身材，在Instagram上吸引了超過1萬名粉絲。

墨西哥蒙特雷36歲的AV女優辛蒂日前被發現陳屍家中，震驚社會。（IG@anafabymty）

AV女優辛蒂曾以另一身份「Ana Fabiola」活躍社交平台 發布正能量貼文（點圖放大瀏覽）：

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警方於4日破門進入她的公寓時，發現她全裸躺在床上，身中多刀，頸部重傷，臉部被枕頭覆蓋，明顯已死亡多時。

據了解，辛蒂除拍攝成人影片外，亦擔任應召女郎。

警方懷疑其職業是否與此慘案有關，並開始針對相關線索展開調查。其中，辛蒂的前男友曾多次駕駛廂型車前往她的住處，目前也被列為清查對象。

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值得注意的是，辛蒂曾以另一身份「Ana Fabiola」在社群平台上活躍，發布的貼文大多充滿正能量。

然而，有粉絲發現她曾在一篇文章中提到「看看誰在模仿誰，就知道誰在忌妒誰」，暗示她生前可能受到了威脅或不安的情緒。

目前，警方正全力追緝兇手，辛蒂的死訊讓許多粉絲感到震驚與悲痛，紛紛在她的社群平台上留言悼念她，並為她3歲的兒子祈福。

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被揭曾拍AV 社群平台上卻滿是豪奢生活照（點擊放大瀏覽）：

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