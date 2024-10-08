馬斯克為特朗普催票 介紹1搖擺州份選民賞47美元
撰文：莊勁菲
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美國大選將在11月5日舉行，力撐前總統特朗普（Donald Trump,又稱川普）的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）將砸下重金，尋找搖擺州份的支持者，為特朗普催票。推薦一名住在搖擺州的選民簽署一項聲明可獲得47美元（約365港元）獎勵金。
Tesla行政總裁馬斯克6日在其旗下社交平台X（舊稱Twitter）上發起線上連署，推薦搖擺州選民支持憲法第一及第二修正案，目標是讓100萬名搖擺州份的選民表達對言論自由和持槍權的支持。
馬斯克10月7日在X上轉發連署，說：「你每推薦一位搖擺州份選民，將獲得47美元！輕鬆賺錢。」
根據簽署網站，簽署人須留下姓名、電子信箱、手機號碼、地址、及推薦人的聯絡方式。賓夕法尼亞、佐治亞、內華達、亞利桑那、密歇根、威斯康星、北卡羅來納州等7個搖擺州的選民才有資格簽署。活動進行至21日。
馬斯克將透過他為特朗普籌募選舉資金而成立的「美國政治行動委員會」（AmericaPAC）提供此活動的獎金，數額為47美元是因這次大選為第47屆總統。
美國媒體報道，馬斯克「付錢催票」並不違法。根據聯邦法律規定，支付金錢讓選民註冊投票，不論付錢或收錢者都違法；但支付金錢讓選民簽署請願書，或付錢讓人們遊說選民簽署請願書，則不違法。
有相關律師對媒體表示，美國政治行動委員會提供獎金的對象是推薦人，不是選民，可免於買票的指控。花錢建立選民的資料庫本來也就是政治行動委員會、競選活動經常在做的事。
馬斯克近來將輔選重點放在賓夕法尼亞州。據報導，這幾個月已透過外包招募數千人逐戶催票。馬斯克曾說，催票人員最高工資將從時薪25美元提高到30美元。
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