諾貝爾獎2024｜醫學獎得主揭盅　美國2科學家憑發現microRNA獲獎

2024年度的諾貝爾獎（Nobel Prize）10月7日至14日陸續揭曉結果，諾貝爾生理學或醫學獎（簡稱醫學獎）在香港時間10月7日下午5時半公布得主，由兩名美國科學家安布羅斯（Victor Ambros）與魯夫坎（Gary Ruvkun）奪獎。他們的獲獎原因是發現小分子核糖核酸（microRNA）及其在基因調控中的作用。



兩人均為生物學家，安布羅斯（Victor Ambros）生於1953年12月，現年70歲。魯夫坎（Gary Ruvkun）則生於1952年3月，現年72歲。

全新基因調控原理

諾貝爾獎在網站稱，表彰兩人發現基因活動調控的基本原理。兩人研究不同細胞類型如何發展，發現小分子核糖核酸（microRNA），是一類新型的微小RNA分子，在基因調控中發揮重要作用。

網站稱，他們的發現揭示全新的基因調控原理，網站談到在數十年來，了解基因活性的調控一直是重要目標。若基因調控出現問題，可能會導致癌症、糖尿病或自體免疫等嚴重疾病。

研究蛔蟲帶來突破

網站並談到，兩人研究細小蛔蟲，取得重大突破。

在1980年代後期，安布羅斯（Victor Ambros）與魯夫坎（Gary Ruvkun）是2002年諾貝爾獎得主Robert Horvitz的實驗室博士後研究員（postdoctoral fellows），他們先研究一種1毫米長的蛔蟲C. elegans，發現它擁有許多特殊細胞類型，在更大更複雜的動物神經和肌肉細胞也會出現，成為研究多細胞生物中組織如何發育和成熟的有用模型。

安布羅斯和魯夫坎又喜愛研究控制不同基因程序活化時間的基因，以確定各種細胞類型在正確的時間發育。他們研究兩種蛔蟲突變株lin-4和lin-14，它們在發展過程中的基因程式活化時間上出現缺陷，兩人藉此冀識別突變基因，了解它們的功能，解開謎團。

諾貝爾生理學或醫學獎在香港時間10月7日下午公布得主，由兩名美國科學家安布羅斯（Victor Ambros）與魯夫坎（Gary Ruvkun）奪獎（影片截圖）

↓ 儀式直播 ↓

生理學或醫學獎獎章圖案，是醫學之神為生病的少女收集岩石間流出的泉水，供後者解渴。（諾貝爾獎網站）

前一年度的2023年諾貝爾醫學獎由兩名科學家考里科（Katalin Karikó）及韋斯曼（Drew Weissman）獲獎，兩人透過核苷酸（Nucleotide）的修改，成功發現mRNA運用在免疫系統上的可能。

諾貝爾生理學或醫學獎數據：

根據諾貝爾獎網站發布的統計，從1901年至2023年，諾貝爾生理學或醫學獎已頒發114次，總共227人獲獎。

醫學獎最年輕得主是1923年因發現胰島素而獲獎的加拿大科學家班廷（Frederick G. Banting），獲獎時他才32歲。

最年長得主則是發現腫瘤誘導病毒的美國科學家勞斯（Peyton Rous），他1966年以87歲之齡獲獎。

各諾貝爾獎項得獎者公布時間表（香港時間）如下：

生理學或醫學獎：10月7日17:30

物理學獎：10月8日17:45

化學獎：10月9日17:45

文學獎：10月10日19:00

和平獎：10月11日17:00

經濟學獎：10月14日17:45