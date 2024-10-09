福布斯全球最富裕地區排名　澳門第二、新加坡第四　香港排第幾？

美國雜誌《福布斯》10月7日公布2024年度最富有國家與地區排行榜，在考慮購買力平價（PPP）調整後的人均國內生產總值（GDP）後，盧森堡則以143,740美元（約111.74萬港元）穩居榜首。澳門實質人均GDP高達134,140美元（約104.27萬港元），於排行榜上位居第2，也是亞洲地區第一；愛爾蘭則以133,900美元（約104.08萬港元）排第3；香港則以75,130美元（約58萬港元）位排第15，落後澳門和新加坡。



澳門實質人均GDP高達134,140美元（約104.27萬港元），於排行榜上位居第2，也是亞洲地區第一；愛爾蘭則以133,900美元（約104.08萬港元）排第3。

圖為2012年10月12日，歐盟旗幟與盧森堡國旗在在Grand Ducal Palace宮殿前飄揚。（Getty）

其餘前10位按高低分別是，新加坡、卡塔爾、阿聯猶、瑞士、聖馬力諾、美國以及挪威。

《福布斯》稱，盧森堡之所以能登榜首， 是因為該國充分利用其財富確保民眾獲得更好的生活水平、醫療保健和教育。而且盧森堡不但是世界熱門旅遊目的地之一，也是最早提供免費公共交通的國家之一，最低工資亦是世界上最高。

香港今年的排名不單落後澳門、新加坡，連台灣亦比不上。(資料圖片)

今年的排名，歐洲國家/地區在前10名中佔了一半，亞洲則有4個國家/地區進入前20位。其中台灣排名更是出乎意料，竟能排上第14勝過香港；而中國、日本、韓國則不進前20名。