Taylor Swift獲選《時代》周刊2023年度風雲人物

美國《時代》周刊（TIME）12月6日公布2023年度風雲人物（Time Person of the Year），美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）當選，她成為封面人物。



2022年度風雲人物是烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）及「烏克蘭精神」奪得。2021年度的《時代》周刊年度風雲人物為美國富豪、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）。

除了除了Taylor Swift，其他8組進入決選名單的候選者包括：荷里活罷工者、中國國家主席習近平、OpenAI共同創辦人奧爾特曼（Sam Altman）、有份起訴前美國總統特普（Donald Trump）的檢察官、電影《Barbie芭比》、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）、英王查理斯三世（King Charles Ⅲ，又稱查爾斯三世）、美國聯儲局主席鮑爾（Jerome Powell）。

《時代》每年都評選年度風雲人物，獲選人物或團體對過去12個月的國際時事與脈動有重大影響，不論其影響力是正面或負面。

美國《時代》周刊（TIME）12月6日公布2023年度風雲人物，美國小天后（Taylor Swift，又譯泰勒絲）當選，成為封面人物。(周刊封面截圖)

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在此之前，美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）12月5日公布2023年「全球百大最具權力女性排行榜」（Forbes' 100 Most Powerful Women）。Taylor Swift排第五位，成首位進入五強的藝人。

Taylor Swift於2022年排第79位。她2023年排名大幅上升，也成為女性權力榜成立以來，第一位打入前五名的藝人。

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