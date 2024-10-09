美式餐廳TGI Fridays英國營運商破產　35間分店關閉致1000人失業

知名美式連鎖餐廳TGI Fridays因英國營運商Hostmore 9月申請破產，隨後被多家業者緊急收購，挽救其中51間餐廳，以及2,400個工作機會。然而，有35間餐廳未被納入此次收購交易，必須立即關閉，導致1000多人面臨失業。有當地工會代表批評，事件是「國恥」。



據多家英媒報道，Hostmore上月進入破產管理程序，聘請Teneo企業管理顧問公司協助託管，最終被Breal Capital和Calveton UK收購。收購一方本身擁有連鎖餐廳 Byron Burgers 、 Vinoteca 以及餐廳集團 D&D London。

新公司的發言人表示，公司希望「實現業務現代化，並利用這個標誌性品牌的傳統」。他們補充說，該交易「保留了很大一部分就業機會，並有望為企業提供恢復和成長所需的穩定性和支援」。

TGI Fridays（星期五美式餐廳）推出植物漢堡Beyond Meat芝士漢堡包。(TGI Fridays)

英國 TGI Fridays 行政總裁Julie McEwan表示：「我們正盡一切努力留住團隊，並支持受影響的人。我對即將離開 TGI 的同事感到震驚，並感謝他們在與我們共事期間的忠誠和貢獻」。

然而，英國聯合工會（Unite Hospitality）在社群媒體X上表示：「（餐廳）在完全沒有通知的情況下關閉場館並將員工鎖在門外。」工會領導組織者辛普森（Bryan Simpson）稱，TGI Fridays 英國員工的待遇是「國家恥辱」，被裁員工甚至不確定是否會收到工資、假日工資或小費。

2018年10月4日，英國聯合工會抗議者在英國倫敦舉行集會，圖為支持罷工的快餐店工人。（Getty Images）

有當地零售專家將TGI Fridays英國業務的崩潰，歸咎於未能適應消費者對更健康選擇的口味變化，而非其以美式和大量肉類為主的菜單。英國零售及消費專家 Catherine Shuttleworth指出，這兩家企業收購TGI Fridays後，由於年輕的食客和家庭的消費選擇，決定將店面保留在購物中心和零售園區。

TGI Fridays 1965年在紐約開設了第一家餐廳，20年後在伯明罕（Birmingham）的哈格利路（Hagley Road）開設了第一家英國分店，以美式餐點和雞尾酒聞名。