日本考古學家運用AI研究納斯卡線　6個月發現逾300個新圖案

日本山形大學考古團隊與美國IBM公司合作，運用AI人工智能等輔助裝置，6個月內在秘魯發現最新303個納斯卡線（Nazca Lines）圖案，包括鳥類、植物、戴着頭飾的人和頭顱等。



英國《衛報》報道，日本山形大學考古學教授坂井正人上月23日在秘魯首都利馬（Lima）簡報研究成果，將AI應用在這項研究中，讓團隊「能夠更快、更準確地繪製出納斯卡線圖案的分布，尤其是找出肉眼難以辨認的浮雕圖案」。

研究團隊通過應用AI，在629平方公里的秘魯沙漠地區中，搜尋超過4.7萬個潛在遺址，最終依靠實地驗證和無人機勘測，於2022年9月至2023年2月期間，從1,309個疑似地點中找出303個圖案。

圖為9月23日日本研究團隊發布在美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）上的一份研究報告，其中黃色X標誌表示AI預料可能存在納斯卡圖案的地點。（Proceedings of the National Academy of Sciences）

報告指出，近一個世紀時間才發現430個納斯卡圖案，而這次圖案的發現速度在研究團隊使用AI後大大加快。研究團隊透過以往發現的納斯卡線圖案來訓練AI，以讓AI專注發掘那些佔地面積較小、更具有象徵意義的圖案。

位於南美洲秘魯納斯卡地區的納斯卡線，於1938年首次被考古學家發現，是世當今界一大謎團。它是由當地先民創作的一系列石刻，估計可追溯至2,000多年前。部份圖案非常巨大，要在高空觀望才能察覺。考古學家指，這些雕刻目前仍充滿謎團，主流說法是納斯卡線與宗教、占星、天文曆法等有關。

圖為9月23日發布在美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）上的一份研究報告，其中顯示部份日本研究團隊通過AI在秘魯發現的納斯卡線圖案。（Proceedings of the National Academy of Sciences）

然而，這份最新論文表示，納斯卡線有可能用於儀式活動，甚至有可能是公共建設的一部分。這項研究報告9月23日發布在美國國家科學院院刊（Proceedings of the National Academy of Sciences，PNAS）上。