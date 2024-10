日本考古學家運用AI研究納斯卡線　6個月發現逾300個新圖案

日本山形大學考古團隊與美國IBM公司合作,運用AI人工智能等輔助裝置,6個月內在秘魯發現最新303個納斯卡線(Nazca Lines)圖案,包括鳥類、植物、戴着頭飾的人和頭顱等。



英國《衛報》報道,日本山形大學考古學教授坂井正人上月23日在秘魯首都利馬(Lima)簡報研究成果,將AI應用在這項研究中,讓團隊「能夠更快、更準確地繪製出納斯卡線圖案的分布,尤其是找出肉眼難以辨認的浮雕圖案」。

研究團隊通過應用AI,在629平方公里的秘魯沙漠地區中,搜尋超過4.7萬個潛在遺址,最終依靠實地驗證和無人機勘測,於2022年9月至2023年2月期間,從1,309個疑似地點中找出303個圖案。

圖為9月23日日本研究團隊發布在美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)上的一份研究報告,其中黃色X標誌表示AI預料可能存在納斯卡圖案的地點。(Proceedings of the National Academy of Sciences)

報告指出,近一個世紀時間才發現430個納斯卡圖案,而這次圖案的發現速度在研究團隊使用AI後大大加快。研究團隊透過以往發現的納斯卡線圖案來訓練AI,以讓AI專注發掘那些佔地面積較小、更具有象徵意義的圖案。

位於南美洲秘魯納斯卡地區的納斯卡線,於1938年首次被考古學家發現,是世當今界一大謎團。它是由當地先民創作的一系列石刻,估計可追溯至2,000多年前。部份圖案非常巨大,要在高空觀望才能察覺。考古學家指,這些雕刻目前仍充滿謎團,主流說法是納斯卡線與宗教、占星、天文曆法等有關。

圖為9月23日發布在美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)上的一份研究報告,其中顯示部份日本研究團隊通過AI在秘魯發現的納斯卡線圖案。(Proceedings of the National Academy of Sciences)

然而,這份最新論文表示,納斯卡線有可能用於儀式活動,甚至有可能是公共建設的一部分。這項研究報告9月23日發布在美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences,PNAS)上。