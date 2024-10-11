李強晤柬埔寨首相洪馬內 稱願持續充實中柬「鑽石六邊」合作架構
撰文：洪怡霖
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中國國務院總理李強10月10日在萬像出席東亞合作領導人係列會議期間會見柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）。
根據新華社，李強表示，中國將繼續堅定支持柬埔寨走符合本國國情的發展道路，堅定支持柬埔寨維護國家主權和戰略自主，願同柬方傳承世代友好，加深戰略互信，推進互利合作，持續充實中柬「鑽石六邊」合作架構，推動新時代中柬命運共同體建設不斷走深走實，並取得更多成果。
李強指，中方願同柬緊扣發展需求，加快推動共建「一帶一路」倡議同柬「五角戰略」對接，共同落實新版中柬命運共同體行動計劃，發揮兩國政府間協調委員會機製作用，打造更多務實合作的精品工程，更能實現互利共贏。雙方要加速制定「工業發展走廊」合作規劃，加緊進行中柬鐵路前期工作，積極推動「魚米走廊」建設，加強基礎建設、能源等領域合作，推動更多視覺化成果。中方鼓勵更多中國企業赴柬投資興業，願進口柬方更多優質農產品。中方願同柬加強多邊協調配合，維護好共同戰略利益。
洪馬內表示，柬中友誼由兩國老一輩領袖親手締造。近年來，在習近平主席和柬方領導人引領下，兩國關係邁入建構柬中命運共同體的新時期。感謝中方長期以來為柬經濟社會發展提供的寶貴支持。柬方堅定奉行對華友好政策，堅定恪守一個中國原則，堅定認為台灣、西藏、新疆、香港事務是中國內政。柬方願落實柬中「鑽石六邊」合作架構，推動「工業發展走廊」與「魚米走廊」合作，持續加深農業、能源、投資、基礎建設、人文、旅遊等領域合作，加強執法安全合作，聯合打擊網賭電詐等跨國犯罪活動，共同推進柬中命運共同體建設。
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