颶風米爾頓襲佛州　一男子離岸48公里墜海　靠這東西飄浮終獲救

颶風米爾頓（Milton）10月10日橫跨美國佛羅里達州，至少造成12人死亡，當中包括6人在沿海地區因龍捲風喪生。美國海岸防衛隊當日在墨西哥灣離岸48公里處，營救一名的墜海男子，他在海中依靠一個便攜冰箱飄浮，直到救援人員將他救起，並送往當地醫院救治。



2024年10月10日，美國海岸防衛隊在墨西哥灣離岸48公里處，營救一名的墜海男子，他在海中僅靠一個便攜冰箱飄浮。（IG@uscgsoutheast）

《衛報》11日報道，海岸防衛隊新聞官員格羅爾（Nicole Groll）表示，在颶風登陸前幾個小時，男子所在的一艘漁船9日在佛羅里達州馬德拉海灘（Madeira Beach）附近癱瘓。

他當時向附近的海岸防衛隊電台發送求救訊號，但在當日下午6時45分左右失去聯繫。

2024年10月10日，美國海岸防衛隊在墨西哥灣離岸48公里處，營救一名的墜海男子，他在海中僅靠緊一個便攜冰箱飄浮。圖為救援人員從從直升機游繩到海中，準備進入營救。（IG@uscgsoutheast）

海岸防衛隊提供的影片顯示，搜索人員10日在長船礁（Longboat Key）對出海域約48公里處，發現男子，他當時依靠一個敞開的便攜冰箱，在海上飄浮。一名救援人員從直升機下來，游到男子身邊將他救起。

海岸防衛隊後來表示，他除了依靠便攜冰箱飄浮外，還穿有救生衣及帶着定位信標，才使他挺到救援到來。

海岸防衛隊成員格雷迪（Dana Grady）則表示，即使對最有經驗的水手來說，這名男子所面臨的是「噩夢」級的困境，但他依然成功倖存並獲救。