颶風米爾頓襲佛州 一男子離岸48公里墜海 靠這東西飄浮終獲救
撰文：劉耀洋
出版：更新：
颶風米爾頓（Milton）10月10日橫跨美國佛羅里達州，至少造成12人死亡，當中包括6人在沿海地區因龍捲風喪生。美國海岸防衛隊當日在墨西哥灣離岸48公里處，營救一名的墜海男子，他在海中依靠一個便攜冰箱飄浮，直到救援人員將他救起，並送往當地醫院救治。
《衛報》11日報道，海岸防衛隊新聞官員格羅爾（Nicole Groll）表示，在颶風登陸前幾個小時，男子所在的一艘漁船9日在佛羅里達州馬德拉海灘（Madeira Beach）附近癱瘓。
他當時向附近的海岸防衛隊電台發送求救訊號，但在當日下午6時45分左右失去聯繫。
海岸防衛隊提供的影片顯示，搜索人員10日在長船礁（Longboat Key）對出海域約48公里處，發現男子，他當時依靠一個敞開的便攜冰箱，在海上飄浮。一名救援人員從直升機下來，游到男子身邊將他救起。
海岸防衛隊後來表示，他除了依靠便攜冰箱飄浮外，還穿有救生衣及帶着定位信標，才使他挺到救援到來。
海岸防衛隊成員格雷迪（Dana Grady）則表示，即使對最有經驗的水手來說，這名男子所面臨的是「噩夢」級的困境，但他依然成功倖存並獲救。
美國風災謠言滿天飛 特朗普Elon Musk助長虛假信息擾亂救援颶風米爾頓離開佛州 至少12死340萬戶停電 126龍捲風警報破紀錄颶風米爾頓襲美國 MLB球場屋頂吹飛 網民「五花大綁」奇招護屋颶風米爾頓登陸美國佛州 政府向15縣720萬居民發強制撤離令