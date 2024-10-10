颶風米爾頓登陸美國佛州　政府向15縣720萬居民發強制撤離令

颶風米爾頓（Milton）10月9日於佛羅里達州（Florida）西邊沿岸登陸，為當地大部分地區帶來強風和潛在的洪水災難。州政府已向當地15縣約720萬人發強制撤離令，並呼籲任何留下來的人必須照顧好自己，緊急服務人員料不會在風災最嚴重時出動救援。



美媒9日報道，國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，颶風已在佛羅里達州中西沿岸的Siesta Key地區附近登陸，當時颶風最大持續風速是每小時205公里。

州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在記者會上表示，已部署9,000名國民警衛隊成員、逾5萬名公用事業工人，以應對颶風米爾頓。當局亦安排高速公路巡邏車護送運油車，為駕駛汽車撤離的居民加油。

圖為2024年10月9日，在颶風米爾頓逼近美國佛羅里達州下，當地城市薩拉索塔（Sarasota）的市況。（Reuters）

聯邦緊急事務管理局局長表示，將前往佛羅里達州，並在風暴過後留在當地協助協調復原工作。總統拜登和副總統賀錦麗在白宮簡報會上敦促居民遵從當地官員的建議。拜登形容這是生死攸關的問題。

颶風米爾頓嚴重影響當地航空交通，截至9日下午，當地有1900班航班取消；而位於州內城市奧蘭多（Orlando）的主題樂園，包括迪士尼世界度假區、佛羅里達環球影城及海洋世界皆已全面停止開放。