颶風米爾頓襲美國 MLB球場屋頂吹飛 網民「五花大綁」奇招護屋
撰文：官祿倡
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颶風米爾頓（Hurricane Milton）10月9日登陸美國佛羅里達州（Florida）西岸，4人死亡，逾300萬人停電。颶風肆虐一晚橫穿佛州向北大西洋移動，當局翌日解除數個警報。颶風登陸時強風大作，有美國職業棒球大聯盟（MLB）的球場屋蓋遭吹走，也有居民為防住所受破壞，把屋頂用綁帶「五花大綁」固定。
颶風米爾頓以3級風力登陸佛州，美國職業棒球大聯盟（MLB）的坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）主場Tropicana Field場館受颶風吹襲，近半個屋頂被吹飛。
美媒9日報道，當地一名居民Mohammed Nijem在颶風來臨前將數條巨型綁帶貼着屋頂後，用鐵扣固定在地面。
他稱為這一防災措施花費2.2萬美元（約17萬港元），他的女兒認為這設施能承受5400磅因強風引起的拉力，期待在颶風來臨時「測試一下」。
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