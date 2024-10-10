颶風米爾頓襲美國　MLB球場屋頂吹飛　網民「五花大綁」奇招護屋

颶風米爾頓（Hurricane Milton）10月9日登陸美國佛羅里達州（Florida）西岸，4人死亡，逾300萬人停電。颶風肆虐一晚橫穿佛州向北大西洋移動，當局翌日解除數個警報。颶風登陸時強風大作，有美國職業棒球大聯盟（MLB）的球場屋蓋遭吹走，也有居民為防住所受破壞，把屋頂用綁帶「五花大綁」固定。



颶風米爾頓以3級風力登陸佛州，美國職業棒球大聯盟（MLB）的坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）主場Tropicana Field場館受颶風吹襲，近半個屋頂被吹飛。

圖為美國職業棒球大聯盟（MLB）的坦帕灣光芒（Tampa Bay Rays）佛羅里達州主場Tropicana Field場館在颶風米爾頓吹襲下的組合圖片，左圖為2024年10月10日，場館近半個屋頂被颶風吹飛；右圖為2024年10月9日，颶風登陸佛州當晚，場館部份屋頂被吹飛。（Reuters）

美媒9日報道，當地一名居民Mohammed Nijem在颶風來臨前將數條巨型綁帶貼着屋頂後，用鐵扣固定在地面。

他稱為這一防災措施花費2.2萬美元（約17萬港元），他的女兒認為這設施能承受5400磅因強風引起的拉力，期待在颶風來臨時「測試一下」。