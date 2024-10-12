太陽風暴引發磁暴　多國連日夜空現絕美極光｜有片

由於太陽黑子在2024至2026年間達到活動高峰，2024年5月，地球經歷20年來威力最強的磁暴（geomagnetic storm），在遠離南北極的地區都可以在夜空見到絕美的五彩極光。這個現象過去一週在歐美及亞洲多國再次出現，網上出現大量讓人目不暇給的極光照片和影片。



來自紐約的網民分享搭飛機時目睹的五彩極光：

綜合外國媒體報道，過去一週，包括加拿大、美國、英國、中國和日本等地，都有不少民眾可以用肉眼清楚看到極光。預測極光現象將持續至10月12日。

來自加拿大網民分享的五彩極光照片及影片：

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雖然各地民眾都樂於親眼目睹五彩極光，但這種極為罕見的天文現象，可能會影響日常科技使用，例如高頻無線電通訊可能受到干擾、衛星定位準確率下降、低頻無線電通訊中斷、電力輸送網系統故障、太空飛行器操作系統表面導電及追蹤問題等。