翻版阿甘正傳？美國男子堅守帆船挺過2大颶風　爆紅網絡將獲新船

美國佛羅里達州奇人怪事多。10月初颶風海倫妮與米爾頓接連來襲，住在坦帕灣以一艘小帆船為家的一名中年男子堅持跟船共存亡，又因為他的左腿截肢，被網友封為經典電影《阿甘正傳》的丹中尉（Lieutenant Dan）而爆紅。如今這名男子不但挺過米爾頓颶風，有網紅得知他的故事後還發起群眾募資，要幫他買一艘新船。



《拉丁時報》（Latin Times）報道，54歲的馬林諾斯基（Joseph Malinowski）在兩場颶風襲擊坦帕灣時不顧官員警告，堅持留守在長約6公尺的帆船，在TikTok上一夕成名。

10月初颶風海倫妮與米爾頓接連來襲，住在坦帕灣以一艘小帆船為家的一名中年男子堅持跟船共存亡，又因為他的左腿截肢，被網友封為經典電影《阿甘正傳》的丹中尉（Lieutenant Dan）而爆紅。（YouTube@DailyCallerVideo影片截圖）

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馬林諾斯基16歲時因車禍失去左小腿下半部，模樣頗類似《阿甘正傳》中的丹中尉；電影中，丹中尉在打越戰時雙腿受傷被截肢，也曾駕船挺過一場颶風。

不同的是，馬林諾斯基走紅後被《紐約郵報》起底，發現他背負一長串犯罪紀錄，包括襲警、交通違規、持有毒品等等，自2012年起被警方聯繫超過70次。

YouTube影片可見，颶風期間包括CNN等媒體都屢次前往查看這位現實「丹中尉」的情況，他都表示不願棄船。颶風過後，可見「丹中尉」坐在岸邊，一派輕鬆向網友表示，前晚海象有點惡劣，所以他改變船身方向讓船頭迎風，「晚上12點半到今早5點，我睡得像嬰兒一樣沉」。

TikTok網紅康坎農（Terrence Concannon）追蹤「丹中尉」挺過颶風的故事，並在GoFundMe發起眾募，很快就募得超過4萬美元（約港幣31萬元）。

「丹中尉」的遭遇成為網民關注焦點。（TikTok@terrenceconcannon影片截圖）

串流平台Kick網紅羅斯（Adin Ross）也在直播中宣布要給「丹中尉」一個驚喜：

「我可以出錢為你買一艘船。我們會給你一艘價值5萬到10萬美元的好船。我們會提供你一個全職Kick直播合約，讓你直播航行和所有冒險，你可以獲得被動收入......你可以用直播與全世界的粉絲聯繫，讓他們看見你的真實冒險。」

「丹中尉」表示，希望藉由自己的平台激勵他人，活出新的人生。

「你讓我重獲新生。我今年54歲，從沒有好好活過，」他在直播中告訴羅斯，「我本已滿足每個月的社福殘障津貼，讓我能買吃和其他必需品。我對此滿足但從未高興。活著已讓我滿足，但您給了我機會去過真正的生活」。

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霍士電視台（FOX）一名氣象記者27日在亞特蘭大報道即時災情時，驚見一名女子受困車內，緊急中斷直播現場，義無反顧涉水救出差點滅頂的女子。（youtube@WSAV3）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】