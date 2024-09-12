查理斯晤新西蘭女子欖球隊 球員熱情索抱 英王：Why not
撰文：聯合早報
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英國國王查理斯三世（King Charles III）9月11日在倫敦白金漢宮接待新西蘭女子橄欖球隊（Black Fersn）時，一名球員問他是否可以來個擁抱。查理斯幽默回了一句，為何不可？（Why not？）女子隊成員其後一擁而上，與查理斯熱情擁抱。
新西蘭女子橄欖球隊來到倫敦對陣「紅玫瑰」（Red Roses）英國女子橄欖球隊，當查理斯國王會見新西蘭女子隊員們時，一名隊員問查理斯是否可以來個擁抱，查理斯回了一句為何不可。球員們其後一擁而上索抱，逗得國王哈哈大笑。
打破王室禮節提出擁抱請求的是邊鋒萊蒂—勒伊加（Ayesha Leti-L’iga），她的隊友們也加入擁抱行列。
國王隨後在即興演講中讓隊員們大笑，他說：「我非常感恩有機會見到你們，並從大多數人那裏得到如此溫暖的擁抱，這非常療愈。」
英國王室10日公布了查理斯自確診患癌以來的首次重大出訪消息，他將前往澳大利亞和薩摩亞進行國事訪問，參加當地舉行的英聯邦領導人峰會，他的行程並沒有包括同是英聯邦國家的新西蘭。
他說：「由於醫生的命令，我非常遺憾無法在10月底訪問新西蘭，但我希望不久後會有另一個藉口（到訪）。」
查理斯的客人們獲得香檳款待，但橄欖球選手們都選擇了果汁和水，國王打趣說：「我很高興有這個機會短暫地問候你們，顯然不能請你們喝酒。」
在查理斯表達對新西蘭毛利王圖黑蒂亞（King Tuheitia）最近去世表示哀悼之後，新西蘭國家女子橄欖球隊也演唱了一首瓦依阿塔（Waiata）毛利民歌致謝。
新西蘭國家女子橄欖球隊將在14日與英格蘭女子橄欖球隊對陣，這場比賽將重演2022年新西蘭在奧克蘭贏得的世界盃決賽。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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