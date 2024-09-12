查理斯晤新西蘭女子欖球隊　球員熱情索抱　英王：Why not

英國國王查理斯三世（King Charles III）9月11日在倫敦白金漢宮接待新西蘭女子橄欖球隊（Black Fersn）時，一名球員問他是否可以來個擁抱。查理斯幽默回了一句，為何不可？（Why not？）女子隊成員其後一擁而上，與查理斯熱情擁抱。



新西蘭女子橄欖球隊來到倫敦對陣「紅玫瑰」（Red Roses）英國女子橄欖球隊，當查理斯國王會見新西蘭女子隊員們時，一名隊員問查理斯是否可以來個擁抱，查理斯回了一句為何不可。球員們其後一擁而上索抱，逗得國王哈哈大笑。

打破王室禮節提出擁抱請求的是邊鋒萊蒂—勒伊加（Ayesha Leti-L’iga），她的隊友們也加入擁抱行列。

國王隨後在即興演講中讓隊員們大笑，他說：「我非常感恩有機會見到你們，並從大多數人那裏得到如此溫暖的擁抱，這非常療愈。」

2024年9月11日，英國國王查理斯在倫敦白金漢宮的大樓梯上與新西蘭國家女子橄欖球隊合影。（Reuters）

英國王室10日公布了查理斯自確診患癌以來的首次重大出訪消息，他將前往澳大利亞和薩摩亞進行國事訪問，參加當地舉行的英聯邦領導人峰會，他的行程並沒有包括同是英聯邦國家的新西蘭。

他說：「由於醫生的命令，我非常遺憾無法在10月底訪問新西蘭，但我希望不久後會有另一個藉口（到訪）。」

查理斯的客人們獲得香檳款待，但橄欖球選手們都選擇了果汁和水，國王打趣說：「我很高興有這個機會短暫地問候你們，顯然不能請你們喝酒。」

2024年9月11日，英王查理斯三世（King Charles III）在倫敦白金漢宮會見新西蘭國家女子橄欖球隊（Black Ferns）。（Reuters）

在查理斯表達對新西蘭毛利王圖黑蒂亞（King Tuheitia）最近去世表示哀悼之後，新西蘭國家女子橄欖球隊也演唱了一首瓦依阿塔（Waiata）毛利民歌致謝。

新西蘭國家女子橄欖球隊將在14日與英格蘭女子橄欖球隊對陣，這場比賽將重演2022年新西蘭在奧克蘭贏得的世界盃決賽。

本文獲《聯合早報》授權轉載

