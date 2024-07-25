查理斯靠風力發電「年薪」大漲4億　利潤翻倍成長　威廉收入曝光

英國官方7月24日做出最新宣告，由於王室產業獲利大幅成長，現任君主查理斯三世（King Charles III）與王室成員們，未來可獲得的補助款金額，大幅成長約4500萬英鎊（約4.52億港元）。



英王查理斯三世藉風力發電，補助款大幅成長約4.52億港元，圖為他與王后卡米拉（英國王室網站）

查理斯在24至25財政年度，獲得約8600萬英鎊（約8.64億港元）的補助款，到了2025至26財政年度，補助款則將增長至1.32億英鎊（約13.3億港元）。能讓國王「年薪」大幅成長的主要原因，全都要感謝風力發電。

點圖放大瀏覽更多英王查理斯三世近照：

+ 19

綜合BBC等外媒報道，英國王室的補助款來源，主要根據由政府打理的王室產業收入，該產業由超過19.1萬英畝的農村土地，其中包括著名的溫莎城堡（Windsor Castle）、零售和休閒企業，以及倫敦的高檔住宅出租。

而在風力發電興起後，握有大片海床和土地的王室，也將這些地區出租成為離岸風電場，讓王室產業能夠賺進大筆租金，進而讓利潤從去年度4.43億英鎊（約44.5億港元），一口氣上升至11億英鎊（約110億港元），幾乎是翻倍成長的狀態。

【延伸閱讀】白金漢宮著名陽台首開放參觀 體驗英國王室視角 承惠$XXX（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

事實上，英國王室原先可從產業中取得25%獲利，不過2023年白金漢宮與倫敦達成協議，將比例下降調整為12%，否則如按照原先比例計算，查理斯三世在25-26財政年度，將可獲得2.75億英鎊（約27.6億港元）。

【延伸閱讀】英國凱特王妃露面準備過程極機密有Plan B 舊衣重穿「有玄機」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

而身為第一順位繼承人的威廉王子（Prince of Wales），從父親繼承康沃爾公國（Duchy of Cornwall）大片土地資產後，第一年獲得約2360萬英鎊（約2.37億港元）收入。

延伸閱讀：

英王查理斯三世登基後 首幅肖像畫亮相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】