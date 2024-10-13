賀錦麗繼女玩轉時尚界　曾任模特兒及設計時裝

有網民最近在社交平台X（舊稱Twitter）放出圖片，對比美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的繼女埃拉（Ella Emhoff）與共和黨候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的相片對比，前者打扮頗具個性，網民熱議。有報道指，埃拉與賀錦麗關係親密似親母女，從事時尚行業工作，還在Instagram坐擁超過40萬粉絲。



美媒9月報道，埃拉是賀錦麗的繼女，賀錦麗2014年與現任丈夫埃姆霍夫（Doug Emhoff）結婚，並共同撫育丈夫與前妻克斯汀（Kerstin Emhoff）所生的兒子科爾（Cole Emhoff）與女兒埃拉（Ella Emhoff）。

埃拉出生於1999年5月29日，名字取自著名爵士樂音樂家埃拉·費茨傑拉德（Ella Fitzgerald) 。埃拉上高中時，父親就將她介紹給賀錦麗；而當她就讀於紐約新學院的帕森設計學院（The New School's Parsons School of Design）時，她的繼母則被選為了美國副總統。

埃拉和哥哥親切地稱賀錦麗為「Momala」，因為他們不想稱她為繼母。埃拉曾幫助賀錦麗競選副總統，還在繼母的就職宣誓上露面支持對方。

埃拉在2021年5月大學畢業，賀錦麗在社交平台Instagram發圖文慶祝：「恭喜我們的女兒埃拉畢業，我為你感到自豪！保持自己的夢想與志向，沒有甚麼是你不能做到的。」

2021年5月21日，賀錦麗發Instagram慶祝繼女埃拉大學畢業。（Instagram/ vp）

畢業後，埃拉開始從事時尚行業工作。她於2021年1月與 IMG Models Worldwide簽約，並為巴黎世家（Balenciaga） 等品牌擔任模特兒；5月甚至穿著 Adidas by Stella McCartney的產品首次亮相Met Gala紅地氈。

埃拉於2022年1月宣布將繼續以自己的名義創作針織品，還經常在 Instagram 上發布圖文，獲得48萬粉絲；還在紐約市主辦了Soft Hands針織俱樂部，教別人如何編織。

她於同年較後時候獲評為《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）的年度偶像之一。