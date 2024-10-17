美國大選．懶人包｜民主黨是驢？共和黨是象？　美國政治術語解說

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 懶人包】總統大選的報道中，我們經常會看到一些特別名詞，例如「GOP」或「紫色州份」（Purple state）等。本文收集相關資料，為大家解答這些疑問。



紅、藍州份（Red state / Blue state）

在美國政治中，紅色代表共和黨，藍色代表民主黨。「紅色州份」就是共和黨州份；藍色州份即民主黨州份。另外還有一種叫紅色加藍色就是紫色州份（Purple state），即民主黨和共和黨勢均力敵的「搖擺州」。

搖擺州（Swing State）

所謂的「搖擺州」是指那些沒有單一候選人或政黨獲壓倒性支持，可以輕易預測選舉勝負的州份。與之相反的是「安全州」（Safe State），這些州份長期支持特定政黨，每次大選結果都幾乎相同。

領頭羊州（Bellwether state）

領頭羊州就是參考過去歷史，這個州份決定的總統候選人結果，與最後整場大選結果一致的機會率更高，俄亥俄州就是一個例子。自1960年以來，俄亥俄州在大選支持的總統候選人，都與最終整場大選結果一樣，但這個紀錄在2020年打破。

驢與大象（Donkey / Elephant）

驢是民主黨的象徵。這個標誌起源可追溯到1828年，民主黨創建者之一傑克遜（Andrew Jackson）在競選總統期間被對手批評為「笨驢」；而大象與共和黨就在1864年林肯（Abraham Lincoln）競選連任期間掛上關係。

政治漫畫家納斯特（Thomas Nast）在1874年將這兩個象徵發揚光大。他在《哈潑斯雜誌》（Harper’s Magazine）的漫畫中，首次讓這兩隻動物象徵同場。

「大老黨」（GOP）

「大老黨」全稱「Grand Old Part 」，是共和黨的傳統暱稱，同時被廣泛用於美國政治報道中。據共和黨全國委員會（Republican National Committee）稱，該縮寫起源於1875年，那時人們將內戰中獲得英勇勝利的共和黨稱為「Gallant Old Party」（勇敢的老黨），該詞之後演變為「Grand Old Party」，並使得「GOP」這個廣泛流傳開來。

2024年10月11日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）於在內華達州（Nevada）舉行競選集會。（Reuters）

列根民主黨人（Reagan Democrat）

共和黨人列根（Ronald Reagan）在1981年成功就任總統，「列根民主黨人」就是在該次選舉中，支持列根的民主黨人。這班人多是白人工人階級和農民，原是民主黨的基本盤，卻被列根的社會保守主義及外交政策所吸引而轉投列根。今時今日，列根民主黨人也被用來形容溫和的民主黨人，他們在國家安全或移民等問題上比其他民主黨人更為保守。

第三黨（Third party）

第三黨是一個政治術語。在今時今日的美國來說，指除共和黨及民主黨兩大政黨外的其他所有政黨。事實上，幾乎每屆都會有第三政黨或獨立候選人參選。不過，多年來第三方參選人難以擊敗兩黨對手，或早在初選階段自行退出。

請即點擊閱讀：【美國大選專頁】持續領先特朗普 賀錦麗能笑到最後?

平衡選票（Balancing the ticket）

當總統候選人考慮副總統人選時，會選擇能補足自己弱點的人。例如2008年，被視為年輕且相對缺乏經驗的奧巴馬（Barack Obama），就選擇時任參議員、資歷深的拜登（Joe Biden）作為競選拍檔。

競選演說（Stump speech）

「Stump」是樹樁的意思，據指以前美國的競選者在拉票時，往往會站在樹樁上發表演講，因而產生這個名詞來形容候選人的競選及政治演講。