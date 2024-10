美國大選．懶人包｜民主黨是驢？共和黨是象？　美國政治術語解說

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 懶人包】總統大選的報道中,我們經常會看到一些特別名詞,例如「GOP」或「紫色州份」(Purple state)等。本文收集相關資料,為大家解答這些疑問。



紅、藍州份(Red state / Blue state)

在美國政治中,紅色代表共和黨,藍色代表民主黨。「紅色州份」就是共和黨州份;藍色州份即民主黨州份。另外還有一種叫紅色加藍色就是紫色州份(Purple state),即民主黨和共和黨勢均力敵的「搖擺州」。

搖擺州(Swing State)

所謂的「搖擺州」是指那些沒有單一候選人或政黨獲壓倒性支持,可以輕易預測選舉勝負的州份。與之相反的是「安全州」(Safe State),這些州份長期支持特定政黨,每次大選結果都幾乎相同。

領頭羊州(Bellwether state)

領頭羊州就是參考過去歷史,這個州份決定的總統候選人結果,與最後整場大選結果一致的機會率更高,俄亥俄州就是一個例子。自1960年以來,俄亥俄州在大選支持的總統候選人,都與最終整場大選結果一樣,但這個紀錄在2020年打破。

驢與大象(Donkey / Elephant)

驢是民主黨的象徵。這個標誌起源可追溯到1828年,民主黨創建者之一傑克遜(Andrew Jackson)在競選總統期間被對手批評為「笨驢」;而大象與共和黨就在1864年林肯(Abraham Lincoln)競選連任期間掛上關係。

政治漫畫家納斯特(Thomas Nast)在1874年將這兩個象徵發揚光大。他在《哈潑斯雜誌》(Harper’s Magazine)的漫畫中,首次讓這兩隻動物象徵同場。

「大老黨」(GOP)

「大老黨」全稱「Grand Old Part 」,是共和黨的傳統暱稱,同時被廣泛用於美國政治報道中。據共和黨全國委員會(Republican National Committee)稱,該縮寫起源於1875年,那時人們將內戰中獲得英勇勝利的共和黨稱為「Gallant Old Party」(勇敢的老黨),該詞之後演變為「Grand Old Party」,並使得「GOP」這個廣泛流傳開來。

2024年10月11日,美國共和黨總統候選人、前總統特朗普(Donald Trump)於在內華達州(Nevada)舉行競選集會。(Reuters)

列根民主黨人(Reagan Democrat)

共和黨人列根(Ronald Reagan)在1981年成功就任總統,「列根民主黨人」就是在該次選舉中,支持列根的民主黨人。這班人多是白人工人階級和農民,原是民主黨的基本盤,卻被列根的社會保守主義及外交政策所吸引而轉投列根。今時今日,列根民主黨人也被用來形容溫和的民主黨人,他們在國家安全或移民等問題上比其他民主黨人更為保守。

第三黨(Third party)

第三黨是一個政治術語。在今時今日的美國來說,指除共和黨及民主黨兩大政黨外的其他所有政黨。事實上,幾乎每屆都會有第三政黨或獨立候選人參選。不過,多年來第三方參選人難以擊敗兩黨對手,或早在初選階段自行退出。

請即點擊閱讀:【美國大選專頁】持續領先特朗普 賀錦麗能笑到最後?

平衡選票(Balancing the ticket)

當總統候選人考慮副總統人選時,會選擇能補足自己弱點的人。例如2008年,被視為年輕且相對缺乏經驗的奧巴馬(Barack Obama),就選擇時任參議員、資歷深的拜登(Joe Biden)作為競選拍檔。

競選演說(Stump speech)

「Stump」是樹樁的意思,據指以前美國的競選者在拉票時,往往會站在樹樁上發表演講,因而產生這個名詞來形容候選人的競選及政治演講。