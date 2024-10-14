日本知名甜點店竄改賞味日期 200份過期朱古力「延期數月」重賣
撰文：莊勁菲
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日本媒體10月13日報道，熊本縣熊本市高級西式甜點店「CHEZ Tani」（シェ・タニ）被爆將200份滯銷商品重新貼標，更改賞味期限（最佳食用時間，非有效期限），向顧客販售過期數個月的食品。遭該店前員工舉報後，熊本市保健所已開始調查此案。但社長谷誠志否認指示員工竄改日期。
知名甜點店「CHEZ Tani」成立於1995年7月，以蛋糕捲、年輪蛋糕聞名，在並在熊本、千葉和大分等地擁有共8家門市。
報道引述離職員工表示，遭竄改賞味期限的商品是杏仁朱古力（アマンドショコラ）。當商品快過期時，店家會撕掉舊標籤，換成期限到數個月後的標籤。
竄改賞味期限標籤的舉動，有可能違反日本食品標示法，目前熊本市保健所已經介入調查。
該店自2022年9月開始製作杏仁朱古力，並在2023年2月情人節期間販賣。但大量朱古力滯銷，賞味期限將於5月底到期。於是店家於4月下旬就開始將標籤撕下，貼上將賞味期限延長至7月底的新版本。
據了解，在1000件商品中，總共有200件被更換標籤。前員工指出，上司當時還指示「日期可以隨便標」，部分商品的賞味期限甚至被延長至2024年2月底。
「CHEZ Tani」72歲的社長谷誠志接受採訪時強調自己絕無下達相關指令，但坦言「最終責任還是在我身上」。
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