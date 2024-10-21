美國大選民調最新結果　選情分析網站：特朗普勝選機率超越賀錦麗

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 民調 / 懶人包】美國大選定於11月5日舉行，截至10月20日的民調走勢顯示，在全國支持度中，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）領先共和黨候選人特朗普（Donald Trump）再收窄至僅1.8個百分點。選情分析網站FiveThirtyEight（538）指，根據推算模型顯示，特朗普的勝選機率超過賀錦麗。



據選情分析網站FiveThirtyEight（538）綜合多個美國民調的統計，截至10月20日，賀錦麗在全國的支持度為48.2%，領先特朗普（46.4%）約1.8個百分點，此領先幅度較1個月前的2.8個百分點收窄。

美國大選｜特朗普與賀錦麗的勝選機率

由於美國總統並非直接經由普選選出，還要計算選舉人票制度、搖擺州等因素，FiveThirtyEight使用民意調查、經濟和人口數據來推測可能的選舉結果，結果發現特朗普的勝選機率有上升迹象，在10月18日下午，該機構計算在每100次推算中，有約52次為特朗普勝出，約48次為賀錦麗勝出，為該機構在今屆大選發表的推算中，特朗普的勝算機率首次超越賀錦麗。

至10月20日，模型在每100次推算中，有約53次為特朗普勝出，約47次為賀錦麗獲勝，意味特朗普的勝算機率再微升。

美國大選｜賀錦麗調整策略

路透社19日報道，該社與益普索集團（Ipsos）合作的民調顯示，賀錦麗的領先幅度從9月底的領先7個百分點縮減至現時約3個百分點，賀錦麗正調整策略，加強爭取男選民的支持，還有拉攏共和黨選民。

美國前總統奧巴馬的妻子、前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）10月26日將到搖擺州密歇根州（Michigan），為賀錦麗助選。

2024 年10月11日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州舉行的競選活動發表演說。（Reuters）

美國大選｜搖擺州選情緊湊

據FiveThirtyEight之前在10月7日指，賀錦麗在4個搖擺州份的支持度些微領先特朗普，其中在威斯康星州與密歇根州，分別以1.7個百分點和1.8個百分點略為領先特朗普，在內華達州與賓夕法尼亞州則分別以1個百分點和0.7個百分點稍微領先。

特朗普在北卡羅萊納州、佐治亞州、亞利桑那州這三個搖擺州份中領先賀錦麗。這三州份中，他在亞利桑那州領先賀錦麗最多，為1.2個百分點。

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