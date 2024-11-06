美國總統大選特朗普vs賀錦麗點票結果直播　即時更新各州開票消息

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 選舉結果 / 共和黨 / 民主黨 / 選舉】美國大選11月5日正式登場後，各票站自5日下午起陸續關閉（香港時間6日早上起），各開票結果會陸續出爐，點擊影片觀看各州點票結果直播。



美國總統大選2024｜候選人如何取勝？

美國總統選舉並非一人一票直選，而是選舉人票制度, 總統候選人若取得過半數的270票，便屬取勝。

美國50個州加上首都華盛頓哥倫比亞特區大體上按照人口比例分配538個選舉人，絕大多數州都是「勝者全取」，而由於兩黨在全國40多個州的傾向相對穩定, 真正戰場只有兩黨差距窄的幾個搖擺州。

美國總統大選2024｜賀錦麗最順利情景：取鐵鏽帶3州

美國國家廣播公司（NBC）選前找來專家托德（Chuck Todd）分析兩個候選人的各自最順利勝選途徑，即最快能確定勝出的途徑，前設是特朗普、賀錦麗均保住各自的深紅/深藍、淺紅/淺藍州份，只剩下7個搖擺州的結果尚待決定。

托德指出在此情況下，對於賀錦麗來說，在7個搖擺州中最簡單就是取下東岸三個「鐵鏽帶」（Rust Belt）搖擺州份，即賓夕法尼亞州（Pennsylvania，19張選舉人票）、威斯康星州（Wisconsin，10張選舉人票）與密歇根州（Michigan，15張選舉人票），那麼她就會全數取得270張選舉人票，無需等待其他4個搖擺州的結果，也能確定成功入主白宮。

美國總統大選可能情景：圖為賀錦麗「最順利」潛在勝選途徑，即在保住深藍、淺藍州份後，再取下「鐵鏽帶」3個搖擺州，便無需等待其餘4個搖擺州的結果，也能確保取得270張選舉人票（270toWin網站截圖）

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美國總統大選2024｜特朗普最順利情景：取東岸3重要搖擺州

托德又分析特朗普的潛在「最順利」勝選途徑，就是在7個搖擺州中，取下3個選舉人票最多的東岸州份，即賓夕法尼亞州（19張選舉人票）、北卡羅來納州（North Carolina，16張選舉人票）與佐治亞州（Georgia，16張選舉人票），那麼他也就不用等待西岸搖擺州的點票結果，也能夠確定重奪總統寶座。

美國總統大選可能情景：圖為特朗普「最順利」潛在勝選途徑，即在保住深紅、淺紅州份後，取下東岸3個選舉人票較多的搖擺州，便無需再等待其餘4個搖擺州的結果，也能確保取得270張選舉人票（270toWin網站截圖）

無論是賀錦麗或特朗普的潛在勝選途徑，均顯示出賓夕法尼亞州的重要性，此州份坐擁19張選舉人票，為7個搖擺州之中最多，故此在選舉前夕，賀錦麗、特朗普都到賓夕法尼亞州拉票，作最後衝刺。

美國總統大選2024｜「最麻煩」纏鬥情景

專家並分析「最麻煩」的纏鬥情況，就是特朗普取下賓夕法尼亞州，但在北卡羅來納州與佐治亞州之中，其中一個輸給賀錦麗，至於賀錦麗則贏下威斯康星州、密歇根州，跟北卡羅來納州與佐治亞州之中的其中1州，但在賓夕法尼亞輸給特朗普。

美國總統大選可能情景：圖為「最麻煩」纏鬥情況，即在東部5個搖擺州結果出爐後，仍未能分勝負，誰人勝選便取決於西岸的搖擺州內華達州與亞利桑那州（圖中棕色部份）（270toWin網站截圖）

在此情況的話，誰人勝選便取決於西岸的搖擺州內華達州（Nevada）與亞利桑那州（Arizona），托德指出這兩州尤其是內華達州的點票緩慢，且隨時會牽涉圍繞點票的法律爭拗，可能要等待一週才有結果。