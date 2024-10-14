美國大選2024｜民調結果持續更新　賀錦麗領先特朗普幅度收窄

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 民調 / 懶人包】美國大選定於11月5日舉行，截至10月13日的民調走勢顯示，在全國支持度中，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）領先共和黨候選人特朗普（Donald Trump）約2個百分點，外媒分析指，賀錦麗領先特朗普幅度較上月收窄。選情分析網站也指出，兩人在搖擺州的支持度貼近。



據選情分析網站FiveThirtyEight（538）綜合多個美國民調的統計，截至10月13日，賀錦麗在全國的支持度為48.5%，領先特朗普（46.1%）約2.4個百分點，此領先幅度較1個月前的2.8個百分點略為收窄。

賀錦麗領先特朗普幅度收窄

半島電視台也指，3個民調結果顯示賀錦麗領先特朗普的幅度收窄，包括美國全國廣播公司（NBC）的民調顯示兩人目前的支持率相當，均約48%，上一個月是賀錦麗領先約5個百分點。

美國廣播公司（ABC News）與益普索集團（Ipsos）合作的民調顯示，賀錦麗領先特朗普約2個百分點，上月是約6個百分點。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與民意調查公司YouGov合作的民調則指出，賀錦麗領先約3個百點分，上月為4個百分點。

2024 年10月11日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州舉行的競選活動發表演說。（Reuters）

美國大選：搖擺州選情更緊湊

據FiveThirtyEight之前在10月7日指，賀錦麗在4個搖擺州份的支持度些微領先特朗普，其中在威斯康星州與密歇根州，分別以1.7個百分點和1.8個百分點略為領先特朗普，在內華達州與賓夕法尼亞州則分別以1個百分點和0.7個百分點稍微領先。

特朗普在北卡羅萊納州、佐治亞州、亞利桑那州這三個搖擺州份中領先賀錦麗。這三州份中，他在亞利桑那州領先賀錦麗最多，為1.2個百分點。