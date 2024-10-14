加拿大CEO標榜自家「波霸飲料」創新惹怒劉思慕　質疑不尊重台灣

提到珍珠奶茶、或是珍珠系列飲品，「台灣」通常會是第一個出現在饕客腦袋中的關鍵詞彙，更是各國觀光客到台的口袋清單之一；近期一檔英國真人騷《Dragons' Den》引起高度關注，加拿大知名飲料廠商「Bobba」負責人夫妻檔登上節目，力推自家「主打產品」的同時標榜創新，讓作為嘉賓之一的荷里活演員劉思慕（Simu Lin）當眾質疑、認為此舉不尊重台灣。



劉思慕對一對參加者的反應截圖：（按圖了解）



劉思慕不滿加拿大CEO挪用「波霸文化」。（Instaram截圖 / @cbcgem）

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節目片段中可以看到，這對CEO夫妻檔帶着自家產品「Bobba」登上節目，宣傳自家的罐裝飲料包含果汁、茶、波霸珍珠，透露創業兩年已經掀起風潮、熱賣，表態希望能獲得嘉賓投資100萬美元、承諾給予18%公司股份。

不過還沒等夫妻二人講解完，作為嘉賓之一的劉思慕便當眾提出質疑，批評系列產品主打波霸（Boba）這種「源自亞洲」的食材作為賣點，卻沒有在包裝、宣傳文案中看見標註來源的說明，認為此舉不僅不尊重飲料、波霸發源地，甚至還有文化挪用的問題。而面對劉思慕的質疑，夫妻檔還一度翻白眼不以為意，辯稱波霸飲料世界聞名、不應有「民族侷限性」的問題。

面對同場嘉賓的提問，劉思慕再度強調「尊重食材來源」的重要性，並指出公司名稱「Bobba」只不過是在波霸原詞彙「Boba」多加一個B來區別，對此夫妻檔也趕忙補充，稱有來自台灣的合作夥伴提供食材配方；不過劉思慕最終仍表態拒絕投資。

因演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅、躍升荷里活一線男星的亞裔演員劉思慕，平常就熱愛美食、做菜，2022年赴台接受《TVBS新聞網》獨家訪問時，更表示自己最愛的飲料就是珍珠奶茶、自稱在美國就是「珍珠奶茶代言人」。

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