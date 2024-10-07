越南茶飲店推「珍奶牛肉麵」　台灣網民：感受意大利人相同怨念

珍珠奶茶風靡全球，繼日本的「珍珠麻婆豆腐」之後，越南有食肆在9月26日推出珍珠奶茶「黑暗料理」——「珍奶牛肉麵」，結合珍珠奶茶和台式牛肉麵吸引消費者。有台灣網民看到後表示「總算感受到意大利人相同的怨念了」「根本在激怒台灣人」。



越南河內市這間名為玉堂（Yu Tang）的店，因受到台灣牛奶火鍋的啟發，結合高湯、鮮奶及紅茶作為湯底，再配上牛肉與珍珠，打造出獨一無二的「珍珠奶茶牛肉麵」，每碗售價約9.8萬越南盾（約30.63港元）。

該店貼文在網上傳開，台灣網民紛紛留言：「前幾天正好在越南，原本想特地去吃，但看到越南人在討論賣相超醜就打消念頭了，而且它不是麵店，是飲料專賣店，完全不敢想像味道」、「總算讓台灣人感受到意大利人相同的怨念了」、「根本在激怒台灣人」。

Facebook網民表示，「完全不敢想象味道」「總算讓台灣人感受到義大利人相同的怨念了」（Facebook/ 每天學越南語）

Facebook賬號「每天學越南語」對此開玩笑，安慰台灣網友道：「其實你們不用那麼氣，你們只要改天做煉乳咖啡雞肉米線（一種越南美食）就可以了。」