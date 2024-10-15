真人版《我的野蠻女友》！英男遭家暴　辱罵毆打「扯爛衫」禁如廁

英國媒體10月13日報道，男子瓊斯 (Gareth Jones)遭前女友長期虐待，不僅常被毆打辱罵，甚至還被要求未經允許不准上廁所。他向慈善機構求助，最終前女友被判刑20個月監禁及2年緩刑。有慈善組織稱，男性遭受家暴並不罕見。



瓊斯是一名英國國民保健署 (NHS)經理，來自威爾斯的龐特普利德（Pontypridd）。他稱與里格比9個月的這段關係導致自己與親友失聯，還失去對自己財務的掌控，並損失了約4萬英鎊（約405,496港元）

瓊斯表示，他2021年7月在網上認識來自柴郡溫斯福德（Winsford, Cheshire）的女子里格比（Sarah Rigby），並與她相戀。兩人見面僅4個月後，瓊斯就從自己的公寓搬進了里格比的家。沒想到他每月要替女友付700英鎊（約7,098港元）的房租和所有賬單，卻沒有房子的鑰匙，只能在女友在家時進入。

不同於女性、兒童往往被實施家庭暴力的印象，原來男性也有家暴受害者。（網絡圖片）

瓊斯經常遭受里格比的虐待。不僅遭辱罵毆打，還被迫睡在地板上、不能蓋被子，如果沒經過同意，還不能上廁所、洗澡、吃飯。他也不能獨自前往當地的超市、酒吧或餐廳，要是女友出門還必須跟著，不管他是否在忙。女友還查看他的手機，讓他不要與家人和朋友交往。

有次在倫敦的週末，里格比迫使男友為她購買一個設計師手袋。「我們在哈羅德百貨公司（Harrods），她說：『除非你給我買昂貴的東西，否則我們不走。』」瓊斯說道，「她抓爛我的毛衣，使我手臂流血，直到我買下奢侈品。」

由於嚴格控制飲食，他在2個月內體重減少了約28公斤，而里格比一再警告他，如果向任何人談論虐待事件，就報警稱瓊斯侵犯了她。

最終，瓊斯忍不住偷偷與母親見面，結果令她當場崩潰並懇求兒子離開那個家，他才恍然醒悟，並向慈善組織人類倡議（The ManKind Initiative）求助，「這段時間打擊了我的信心，由於不斷遭受虐待，我的自尊心很低，必須接受治療。」

英國慈善組織The ManKind Initiative 開放電話專線幫助男性擺脫家庭虐待。（官網圖片：mankind.org.uk）

人類倡議主席 Mark Brooks讚揚瓊斯大膽說出經歷，並表示：「關於家庭暴力的男性受害者的信息並不多，這並不常被談論。因此即便是男性，人們也不總是意識到家庭暴力確實發生，並可能發生在他們身上。」

該組織發現，男性被家暴並不罕見，約有六、七分之一的男性會成為受害者。每年威爾斯25名男性中就有1人遭受來自伴侶之手的痛苦。

今年5月3日，41歲的里格比在切斯特刑事法庭（Chester Crown Court）被控脅迫及控制行為，判處20個月監禁，緩刑2年。

柴郡警探 Sophie Ward 針對此事說：「許多人認為只有女性才能成為控制和脅迫行為的受害者，但正如本案所示，情況並非總是如此。」