6萬年一遇　紫金山-阿特拉斯彗星現身多國　留下絕美影像｜有片

正當6萬年一遇肉眼可見的彗星紫金山-阿特拉斯C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）來到香港之際，其實它早前已在歐美日等多國「路過」，留下不少令人驚艷的影像。網民紛紛在網上分享他們拍下的絕美瞬間。



日本網民分享拍到的紫金山影片：

據央視介紹，紫金山-阿特拉斯彗星是由中科院紫金山天文台盱眙天文觀測站和南非的小行星對地撞擊終末預警系統（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System，ATLAS）於2023年共同發現因而命名，其軌道周期據報有6萬年之久。

日本網民分享拍到的紫金山影片：

這顆61751年才到訪地球一次的彗星，目前已經進入最佳觀測期，它於9月27日到達近日點，將於10月12日前後抵達近地點。

蘇格蘭網民分享拍到彗星的影片：

隨着彗星逐漸遠離香港，它將變得愈來愈暗。據香港太空館資料，未來數日仍屬觀察期。不過天文台預測，16及17日大致多雲，有幾陣驟雨，因此15日（週二）應該是較佳的觀賞期。