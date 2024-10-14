《潛行凶間》現實版？科學實驗首度證實　人們可在「夢中交流」

加州一間名為REMspace的新創公司聲稱，利用特殊設計設備，成功在2名清醒夢（lucid dream，做夢時保持清醒狀態）者之間傳遞一則訊息，讓科幻電影《潛行凶間》（Inception，台譯《全面啟動》）中的場景進一步成為現實，創下世界首例。



《每日郵報》報道，REMspace聲稱，使用「特別設計設備」讓兩個人在清醒夢中成功交換了一個簡單訊息。實驗中，兩名研究參與者在各自的家中睡覺，腦波被遠端追蹤設備監測，並將數據輸入伺服器。一旦伺服器檢測到一名參與者進入清醒夢，便生成一個隨機單詞，透過耳機傳輸給他。參與者隨後在夢中重複這個單詞，並將回應存儲在伺服器中。

8分鐘後，第二名參與者進入清醒夢。伺服器將第一名參與者存儲的訊息傳輸給他，他醒來後重複了這個訊息。

清醒夢是指一個人在夢境中意識到自己在做夢，使其能在夢中執行自主動作，而不是在毫無控制感下與「夢境世界」互動。這種現象發生在快速動眼期（REM）睡眠期間。

REMspace並未透露在實驗中使用的確切設備，但涉及一個「伺服器」，可以檢測參與者何時進入清醒夢，並生成傳輸給做夢者的訊息。

REMspace行政總裁兼創辦人拉杜加（Michael Raduga）表示：「昨天，在夢中溝通還像是科幻小說，明天，它將變得如此普遍，以至於無法想像沒有這項技術的生活。這為無數商業應用打開了大門，重塑了我們對夢境世界中溝通和互動的看法。」

這項技術尚未經過科學家審查，如果得到驗證，將是睡眠研究的一個重大里程碑，並可能為心理健康治療、技能培訓等領域提供應用。

拉杜加以其大膽且離奇的實驗聞名。2023年，他冒着生命危險，試圖在自己的大腦中植入微晶片來控制夢境；他將這個危險實驗比作電影《潛行凶間》，聲稱他的「電極」有朝一日可能改變清醒夢的進程。

該晶片最終在醫院移除，研究沒有出現在科學期刊上，也沒有得到任何大學支持。現在，拉杜加專注於實現清醒夢中的即時通訊：「我們相信REM睡眠和相關現象，如清醒夢，將成為繼AI之後的下一個大產業。」

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