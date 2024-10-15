Anne Hathaway助賀錦麗籌款　大唱20年前「回憶殺」歌曲│美國大選

美國大選11月5日舉行，距今不足1個月，荷里活女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）10月14日在紐約市出席協助民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）籌款的活動，表態支持對方。她並在台上獻唱自己20年前在電影《魔法灰姑娘》（Ella Enchanted）演唱、即由皇后樂隊（Queen）在70年代原唱的名曲《Somebody To Love》。



安妮夏菲維（Anne Hathaway）2024年10月14日在紐約市出席協助民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）籌款的活動（影片截圖）

安妮夏菲維（Anne Hathaway）2024年10月14日在為賀錦麗籌款的活動上演唱（影片截圖）

安妮夏菲維14日出席組織「百老匯支持賀錦麗」（Broadway for Harris）的活動，她表態支持賀錦麗，並呼籲大眾投票，指「我們要作出一個重大選擇，美國，你須作出選擇，你必須投票。」

安妮夏菲維並在台上演唱她2004年在電影《魔法灰姑娘》內表演的歌曲《Somebody To Love》，這首歌是皇后樂隊的首本名曲之一。

2004年電影《魔法灰姑娘》（Ella Enchanted）（電影海報）

安妮夏菲維（Anne Hathaway）2024年10月14日在紐約市出席協助民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）籌款的活動（影片截圖）

據美國全國廣播公司（NBC）10月10日報道，賀錦麗競選團隊籌集得的資金在9月已經突破10億美元（約78億港元）。

荷里活內有眾多民主黨支持者，多位明星如謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Demi Lovato等均曾現身協助賀錦麗籌款的活動。