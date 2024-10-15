英王查理斯訪澳洲遭冷待　6州長料缺席歡迎宴會　遭批操弄政治

英王查理斯三世（King Charles III）10月18日會與王后卡米拉（Queen Camilla）前往澳洲，展開為期9日的訪問行程，惟據英媒15日報道，澳洲6位州長皆以公務繁忙等理由缺席21日舉行的歡迎宴會，有支持澳洲維持君主立憲制的團體批評此舉是以「行動操弄政治」。



英國《獨立報》15日報道，查理斯將首次以英國國王身份訪問澳洲及英聯邦國家，原定於21日在首都堪培拉（Canberra）舉行皇室歡迎活動，並邀請澳洲6大州長參與。遺憾的是6人均表示當日有公務在身，未能參與歡迎宴會。

維多利亞州﹑南澳州及新南威爾士州長均以內閣會議為由拒絕，昆士蘭州長Steven Miles因忙於競選活動拒絕，塔斯曼尼亞州長Jeremy Rockliff與西澳州州長庫克（Roger Cook）則指當日有其他行程。

英國廣播公司（BBC）14日引述的團體Australian Monarchist League報道，6大州長拒絕參與歡迎查理斯的官方歡迎活動是選擇以「行動操弄政治」（gesture-led politics）。

澳洲是君主立憲制國家，君主由英國國王兼任，現時君主即是英王查理斯，但當地社會一直有是否廢除君主立憲制的討論。

英王查理斯早前向澳洲共和運動人士表示，假如澳洲舉行免除他身為國家元首的公投，他將不會干涉。

2024年9月28日，英王查理斯三世（King Charles III）出席蘇格蘭議會成立25週年慶祝活動。（Reuters）

據報道，今年初宣布患癌的查理斯十分看重是次訪問澳洲及太平洋島國薩摩亞（Samoa）的行程，不惜暫停癌症療程。