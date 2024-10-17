馬來西亞兒童之家虐兒案　警方再拘捕數百名涉事疑犯

馬來西亞警方9月11日破獲全球兄弟控股（GISB）兒童之家虐兒案，拘捕171名男女，救出402名未成年人。英媒10月16日報道，隨着愈來愈多細節曝光，當地警方再拘捕數百名涉事疑犯，迄今為止已累計逮捕415人、營救625人。



2024年9月18日，一名與全球兄弟控股（GISB）兒童之家虐案有關的男子於馬來西亞城市Putrajaya的法庭遭起訴後，在警察的護送下遮住臉前行。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）16日報道，馬來西亞警方表示，有數百名年齡在1歲到17歲之間的受害者在GISB旗下相關設施，遭受各種形式的虐待。其中一些受害人聲稱被監護人雞姦，甚至被迫對其他兒童進行性行為。

代表GISB的律師14日在記者會上，否認非法商業活動和有組織犯罪的指控，並要求在警方進行「公平調查」。

兒童之家內的情況（馬來西亞警方）

警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）9月11日在搜查20個兒童之家後表示，疑犯涉利用受害者騙取援助，還涉嫌虐待與性侵他們。

拉扎魯丁當時透露，受害者並非孤兒，他們在約1至2歲時就被父母送往兒童之家，他指疑犯通過利用受害人與宗教情感博取他人同情以獲得援助，一旦受害人違背指令，疑犯就會用熾熱物體懲戒他們。

2024年9月18日，一名與全球兄弟控股（GISB）兒童之家虐案有關的男子於馬來西亞城市Putrajaya的法庭遭起訴後，在警察的護送下遮住臉前行。（Reuters）

警方稱，疑犯的犯案手法包括教導受害者進行非自然性行為及性侵兒童，警方又指即使兒童生病，都不獲准求醫救治，就讓他們病情惡化。