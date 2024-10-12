馬來西亞大學生遭追撞3死1傷！女子車停路邊「陶醉唱跳」畫面瘋傳

馬來西亞9日發生震驚全國的車禍案件，4名大學生共乘2輛電單車返校，卻在校門口遭到休旅車追撞，導致3死1重傷。幾天後，社群媒體上流傳影片顯示，一名女子駕車到一半，就停在路邊陶醉唱跳、對空氣喃喃自語，引發熱議。



mStar、星洲網等外媒報導，這件事件發生在雪蘭莪州（Selangor）瑪拉工藝大學（UiTM），幾名大學生吃完晚餐之後駕車回學校，未料遭遇劫難。3名死者頸骨斷裂、頭部及胸腔重創，不幸當場身亡，重傷者也仍在醫院急救。

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根據現場畫面，意外發生後，一名毫髮無傷的長髮女性被帶上警車。警方稍後也證實，49歲肇事女駕駛疑似罹患精神疾病，如今將依據「魯莽駕駛導致他人死亡」的罪名接受調查。

隨着輿論延燒，如今其他影片也在X瘋傳。只見一名包着頭巾的女子，站在敞開的車門之前，時而對着空氣講話，時而載歌載舞，架式宛如唱跳歌手，絲毫不顧旁人眼光。

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一些網友看了感到非常詭異、毛骨悚然，紛紛擔憂女子的精神狀態。另一些人批評，女子家人疏於監督與照顧，怎麼可以放任她獨自駕車外出。當地媒體Malaysia Tribune與一些網友，更聯想起9日的車禍，質疑包頭巾女子，是否就是奪走3條性命的肇事者。不過，目前沒有證據可以證實，2人就是同一人。

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