Liam Payne墮樓死亡案　酒店報警錄音公開　經理求援：住客失控

英國前One Direction成員Liam Payne於10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店3樓墮樓死亡後，警方正展開詳細調查，根據17日公開的酒店報警錄音，酒店經理當時向接線員談到有一名飲醉酒與服食藥物的住客行為失控，要求盡快派員援助，又指不知住客的生命會否有危險，擔心他做出危害到生命的事情。



前One Direction成員Liam Payne於2024年10月16日在阿根廷一家酒店墮樓死亡，圖為事發酒店（Reuters）

在對話中，酒店經理說道「我們有一位客人服用了藥物與酒精。當有意識時，他在破壞房間裏的一切。」

他談到住客在酒店居住了3天，「我們需要有人緊急來，因為我不知道客人是否有生命危險，因為他住在有露台的房間，我們擔心他會做出危害到生命的事情。」

根據阿根廷救援部門指，他們的隊伍在接報6分鐘後趕到現場，發現有人躺在酒店的內部平台上，傷勢致命。

美媒TMZ引述消息人士指，在墮樓案發生前，Liam Payne曾在酒店大堂做出不穩定行為，他摔壞手提電腦，最後要由他人把他帶回酒店房間。

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批歌迷到酒店外點燭光（Reuters）

阿根廷傳媒如ElCanciller、MDZ等則流出指是Liam Payne酒店房間內的照片，只見房內電視機遭打爛，雜物散滿一地，又出現白色粉末等。

ElCanciller引述接近調查部門的消息人士稱，警方在房間發現一台遭毀掉的電視、按摩浴缸，以及3種不同類型的「物質」。

消息人士又指，Liam Payne「從早上10點開始」開始喝酒，並在酒店周圍走動「索取藥物」。

Liam Payne與女友10月飛往布宜諾斯艾利斯，觀看他的前One Direction隊友Niall Horan的演唱會，至案發前的兩天，女友飛回美國，Liam Payne則獨自入住到阿根廷首都的Casa Sur Palermo酒店。

Sky News報道，Liam Payne於死前數小時曾在社交平台Snapchat賬號發布影片，如今已經刪除。

Liam Payne在Snapchat表示「在阿根廷的可愛的一天」。（Reuters via Snapchat）

Liam Payne的死亡事件震撼樂壇，多位歌手致以哀悼，美國歌手Charlie Puth在社交網站上載自己與Liam Payne的昔日合照。

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批民眾在事發地酒店外聚集，歌迷神情哀傷（Reuters）

英國男團One Direction於2012年5月在美國紐約出席宣傳活動，右一為Liam Payne（Reuters）

英國男團One Direction於2012年12月在美國紐約演出（Reuters）